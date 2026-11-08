 నిశ్చితార్థం జరిగిన రెండేళ్లకు పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ | Actress Anju Kurian Marriage And Husband Name | Sakshi
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Anju Kurian: వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన హీరోయిన్

Nov 8 2026 9:18 AM | Updated on Nov 8 2026 9:18 AM

Actress Anju Kurian Marriage And Husband Name

తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో నటిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి-హీరోయిన్ అంజూ కురియన్ పెళ్లి చేసుకుంది. 2024 అక్టోబర్ నిశ్చితార్థం చేసుకోగా.. ఇప్పుడు అంటే దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత వ్యాపారవేత్త రోషన్ కరిప్పపరంబిళ్‌తో కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టేసింది. కేరళలో క్రిస్టియన్ సంప్రదాయం ప్రకారం శనివారం ఈ శుభకార్యం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని అంజు షేర్ చేసింది.

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స్వతహాగా మలయాళీ అయిన అంజూ కురియన్.. తమిళ, తెలుగు సినిమాలు కూడా చేసింది. 201‍3లో 'నేరమ్' అనే మలయాళ మూవీతో కెరీర్ మొదలుపెట్టింది. ప్రేమమ్, ఓం శాంతి ఓషానా తదితర మూవీస్‌లో సహాయ పాత్రలు పోషించింది. 'కవి ఉద్దేశించతు' అనే మూవీతో హీరోయిన్ అయిపోయింది. 2018లో 'ఇదం జగత్' అనే తెలుగు చిత్రంలోనూ హీరోయిన్‪‌గా చేసింది. రీసెంట్ టైంలో ఓహో ఎంతన్ బేబీ, అదర్స్, ఇదయం మురళి సినిమాల్లో కనిపించింది.

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