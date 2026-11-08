 చలో జపాన్‌ | Suriya is set to begin next schedule of Suriya48 in Japan after Diwali | Sakshi
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చలో జపాన్‌

Nov 8 2026 3:40 AM | Updated on Nov 8 2026 3:40 AM

Suriya is set to begin next schedule of Suriya48 in Japan after Diwali

‘జై భీమ్‌’ వంటి సూపర్‌ హిట్‌ సినిమా తర్వాత హీరో సూర్య, దర్శకుడు టీజే జ్ఞానవేల్‌ కాంబినేషన్‌లో మరో సినిమా రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. యోగిబాబు, ప్రకాశ్‌రాజ్‌ ఇతర ప్రధాన  పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

సూర్య కెరీర్‌లోని ఈ 48వ సినిమా చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. కాగా, ఈ సినిమా నెక్ట్స్‌ షెడ్యూల్‌ను జ పాన్‌లో జరిపేందుకు యూనిట్‌ సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీ పావళి తర్వాత జరగనున్న ఈ జ పాన్‌ షెడ్యూల్‌ ఈ సినిమాకు ఎంతో కీలకమని, సూర్యతో  పాటు ప్రధాన తారాగణం ఈ షూట్‌లో  పాల్గొంటారని టాక్‌. వచ్చే ఏడాది మే 1న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్‌ చేసేందుకు యూనిట్‌ ΄్లాన్‌ చేస్తోందని తెలిసింది.   

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