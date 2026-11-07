 సమ్మర్ హాలిడేస్ మూవీ.. ఎమోషనల్ సాంగ్ రిలీజ్ | Summer Holidays Movie Amma Song Lyrical Video out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Summer Holidays: సమ్మర్ హాలిడేస్ మూవీ.. ఎమోషనల్ సాంగ్ రిలీజ్

Nov 7 2026 10:24 PM | Updated on Nov 7 2026 10:24 PM

Summer Holidays Movie Amma Song Lyrical Video out now

 రోహన్ రాయ్, అరుణ్ దేవ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన తాజా చిత్రం సమ్మర్‌ హాలీడేస్‌. ఈ మూవీకి శ్రీకర్‌ నాయన్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం నవంబరు 6న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఎమోషనల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. 

అమ్మ అంటూ సాగే లిరికల్‌ సాంగ్‌ని విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు భరద్వాజ్ గాలి లిరిక్స్ అందించగా.. అనురాగ్ కులకర్ణి, సింధూజ తణుకు ఆలపించారు. ఈ సాంగ్‌ను సింజిత్ ఎర్రమల్లి కంపోజ్ చేశారు. ఈ  చిత్రంలో ఖుషి, జయసుధ, రాజీవ్ కనకాల, వాసుకి, హర్షిణి, హర్షవర్థన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, గిరిబాబు వ‌ల్ల‌భ‌నేని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 2

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సంపూ 'కొబ్బరిమట్ట' రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

'రామాయణ'లో మండోదరి పాత్ర.. కాజల్ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

అదరగొట్టేస్తున్న అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 1
Video_icon

జైలర్ 2 కొత్త డేట్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేది అప్పుడే!
Dhanteras Gold Buying Gold Purchased in a Single Day Despite Rising Prices 2
Video_icon

తగ్గని బంగారం క్రేజ్... ఒక్క రోజే రూ. 60 వేల కోట్ల కొనుగోళ్లు
Sai Durgha Tej Engagement: Who Is His Bride-to-Be Kiranmayi 3
Video_icon

సాయి ధరమ్ తేజ్ కాబోయే భార్య కిరణ్మయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!
Tirupati Election Results 4
Video_icon

తిరుపతిలో YSRCP గెలుపు...
YS Avinash Reddy Sensational Speech on Pulivendula ZPTC Election Results 5
Video_icon

పులివెందులలో భారీ రిగ్గింగ్.. టీడీపీపై నిప్పులు చెరిగిన అవినాష్ రెడ్డి
Advertisement
 