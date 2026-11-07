 నాగచైతన్య ‘వృషకర్మ’ ఫస్ట్ సింగిల్ వచ్చేసింది | Naga Chaitanya's Vrushakarma First Single Released | Sakshi
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Naga Chaitanya's Vrushakarma: నాగచైతన్య ‘వృషకర్మ’ ఫస్ట్ సింగిల్ వచ్చేసింది

Nov 7 2026 5:14 PM | Updated on Nov 7 2026 5:21 PM

Naga Chaitanya's Vrushakarma First Single Released

నాగ చైతన్య హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘వృషకర్మ’. కార్తీక్‌ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో స్పర్ష్‌ శ్రీవాస్తవ విలన్‌గా నటిస్తున్నారు. బాపినీడు సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర–సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్స్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్, సుకుమార్‌  నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్‌ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

అయితే ఈ చిత్రం నుంచి స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్ పేరుతో ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్‌ని విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం.  కాగా ఈ మూవీకి అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతమందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 

 

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