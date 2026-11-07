 నంద్యాలలో YSRCP ఘన విజయం | YSRCP Victory In MPTC ZPTC Elections At Nandyal | Sakshi
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నంద్యాలలో YSRCP ఘన విజయం

Nov 7 2026 4:56 PM | Updated on Nov 7 2026 4:56 PM

నంద్యాలలో YSRCP ఘన విజయం

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YSRCP mptc zptc MPTC ZPTC elections Election News nandyal
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