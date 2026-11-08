'భీష్మ' వంటి హిట్ ఫిల్మ్ తర్వాత హీరో నితిన్ నటించిన చిత్రం రాబిన్ హుడ్. ఈ మూవీకి వెంకీ కుడుముల దర్శకత్వం వహించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని యునిక్ యాక్షన్, కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందించారు. గతేడాది మార్చి 28న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా మిగిలింది.
తాజాగా ఈ మూవీ ఫెయిల్యూర్పై దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల స్పందించారు. ఈ సినిమా ఫలితం తేడా కొట్టడానికి నేనే కారణమని తెలిపారు. సినిమా ఆలస్యం కావడం వల్లే డ్యామేజ్ జరిగిందన్నారు. నా కంఫర్ట్ జోన్ నుండచి బయటకు వచ్చి ఆ కథ చేశానని వెల్లడించారు. కొత్త వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి .. గాంజా కోసం ఒక ఊరిని ఆక్రమించిన విలన్ .. తర్వాత వాళ్ల కోసం వచ్చిన ఒక సేవియర్ ఇలా తీశానని తెలిపారు. అదే ఈ కథకు పెద్ద మైనస్ అయిందన్నారు. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ ట్రాక్ మొత్తం రామ్ - కామ్గా తీసి ఉంటే ఫలితం మరోలా ఉండేదని వెంకీ కుడుముల పేర్కొన్నారు. ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి.