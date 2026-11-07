 శర్వానంద్ భోగి.. ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ వాయిదా | BHOGI Movie pre release and trailer launch event postponed | Sakshi
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BHOGI Movie: శర్వానంద్ భోగి.. ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ వాయిదా

Nov 8 2026 12:05 AM | Updated on Nov 8 2026 12:05 AM

BHOGI Movie pre release and trailer launch event postponed

శర్వానంద్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘భోగి’. ‘ఎ బ్లడ్‌ ఫెస్ట్‌’ అన్నది ట్యాగ్‌లైన్‌. సంపత్‌ నంది దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో డింపుల్‌ హయాతి, అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. లక్ష్మీ రాధామోహన్‌ సమర్పణలో శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్‌పై కేకే రాధామోహన్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

అయితే తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌తో పాటు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ప్లాన్ చేశారు. ఇవాళ జరగనుందని ముందే అనౌన్స్ చేశారు. కానీ సాంకేతిక సమస్యలతో ఈవెంట్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దర్శకుడు సంపత్ నంది ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. మిమ్మల్ని నిరాశపరుస్తున్నందుకు క్షమించడం.. త్వరలోనే కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తామని ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. కాగా.. ఈ మూవీ నవంబర్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 
 

 

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