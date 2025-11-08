 ఘనంగా నటి సీమంతం.. వీడియో షేర్‌ చేసిన సాయికిరణ్‌ | Actor Sai Kiran Shares Wife Sravanthi Baby Shower Video | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sai Kiran- Sravanthi: త్వరలోనే ప్రమోషన్‌.. బుల్లితెర నటి సీమంతం

Nov 8 2025 10:16 AM | Updated on Nov 8 2025 10:56 AM

Actor Sai Kiran Shares Wife Sravanthi Baby Shower Video

బుల్లితెర జంట సాయికిరణ్‌ (Sai Kiran)- స్రవంతి త్వరలోనే పేరెంట్స్‌గా ప్రమోషన్‌ పొందబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో గర్భిణి అయిన స్రవంతికి ఘనంగా సీమంతం జరిపారు. పట్టుచీర కట్టుకుని, నగలతో సింగారించుకుని స్టేజీపై కూర్చున్న శ్రీమతి చేతికి గాజులు తొడుగుతూ భార్యను మనసారా ఆశీర్వదించాడు సాయికిరణ్‌. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఈ దంపతులిద్దరూ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు.

కోయిలమ్మ జంట
అందులో ఈ ఫంక్షన్‌కు వచ్చిన బంధుమిత్రులు, అతిథులు తనకు చీరవంటి కానుకలను సమర్పించారు. సాయికిరణ్‌- స్రవంతి కోయిలమ్మ సీరియల్‌లో నటించారు. కాగా సాయికిరణ్‌కు 2010లోనే వైష్ణవి అనే అమ్మాయితో పెళ్లవగా ఓ పాప కూడా ఉందని తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ కొన్నేళ్ల క్రితమే విడిపోగా నటి స్రవంతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

పేరెంట్స్‌ సింగర్‌.. తానేమో నటుడిగా..
ప్రముఖ సింగర్‌ పి.సుశీలకు మనవడు వరసవుతాడు సాయికిరణ్‌. ఈయన తండ్రి రామకృష్ణ.. ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్నార్‌, శోభన్‌బాబు, కృష్ణ వంటి ఎంతోమంది స్టార్‌ హీరోలకు పాటలు పాడారు. తల్లి జ్యోతి కూడా మంచి సింగరే! సాయికిరణ్‌ మాత్రం సింగర్‌గా కాకుండా నటుడిగా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. నువ్వే కావాలి సినిమాతో సెకండ్‌ హీరోగా పరిచయమయ్యాడు. ప్రేమించు మూవీలో కథానాయకుడిగా మెప్పించాడు. అయితే ఎక్కువ కాలం హీరోగా కొనసాగలేకపోయాడు.

సినిమా
మనసుంటే చాలు, ఆడంతే అదో టైప్‌, జగపతి, గోపి-గోడమీద పిల్లి, ఆయుధ పోరాటం, జగద్గురు ఆది శంకర, షిరిడీ సాయి, సప్తగిరి ఎల్‌ఎల్‌బీ. బింబిసార వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించాడు. సీరియల్స్‌లో విష్ణువు, సూర్యభగవానుడు, కృష్ణుడు, వెంకటేశ్వరస్వామి పాత్రల్లో యాక్ట్‌ చేశాడు. మౌనరాగం, గుప్పెడంత మనసు, కోయిలమ్మ, పడమటి సంధ్యారాగం సీరియల్స్‌తో బుల్లితెరపైనా సెన్సేషన్‌ అయ్యాడు.

 

 

చదవండి: ఏం మాట్లాడాలి? దివ్యపై భరణి ఉగ్రరూపం.. కప్పు తనూజదే!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏఆర్ రెహమాన్ కన్సర్ట్‌లో 'పెద్ది' టీమ్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

'కాంతార 1' టీమ్ గెట్ టూ గెదర్.. అలానే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అనసూయ కొడుకు పుట్టినరోజు.. ఆఫ్రికన్ దేశంలో సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 09-16)
photo 5

తిరుమలలో రిలయన్స్ అధినేత: శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అంబానీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Russia Army Ka-226 Helicopter Crashes 1
Video_icon

కళ్ళ ముందే కుప్పకూలిన రష్యన్ ఆర్మీ హెలికాప్టర్
Devotee Enthusiasm Pithapuram Temple 2
Video_icon

భక్తురాలి అత్యుత్సాహం.. హుండీలో డబ్బులన్నీ బూడిద

Kodali Nani Visits YSRCP Activists Families At Gudiwada And Nandigama 3
Video_icon

నేను అండగా ఉంటా బాధపడొద్దు.. కార్యకర్తల కుటుంబాలకు కొడాలి నాని భరోసా
Baahubali Legacy Continues With Pushpa 4
Video_icon

బాహుబలి ఎపిక్ రికార్డ్స్ పై కన్నేసిన పుష్ప ఎపిక్
Ramachandrapuram Girl Case Updates 5
Video_icon

రామచంద్రాపురంలో బాలిక కేసులో వీడిన మిస్టరీ
Advertisement
 