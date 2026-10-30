ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠరేపిన ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ఈ ఫలితాల్లో ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమికి చుక్కెదురైంది. కూటమి సొంతగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన మెజారిటీ లభించలేదు. మొత్తం 120 స్థానాలున్న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు (క్నెసెట్)లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే కనీసం 61 స్థానాలు అవసరం. కానీ నెతన్యాహు కూటమికి 53 స్థానాలే దక్కాయి.
ఇజ్రాయెల్ మీడియా కథనాల ప్రకారం, ప్రతిపక్ష కూటమికి 48 స్థానాలు, అరబ్ పార్టీలకు కలిపి 19 స్థానాలు లభించాయి. దీంతో ఏ రాజకీయ కూటమికీ స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించి సుదీర్ఘమైన, సంక్లిష్టమైన చర్చలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నెతన్యాహుకు చెందిన లికుడ్ పార్టీ 27 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. .
లికుడ్ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరణ
ఇజ్రాయెల్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక ఓట్ల లెక్కింపును పూర్తి చేసిన అనంతరం తుది ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక ఓట్లను ‘డబుల్ ఎన్వలప్ ఓట్లు’గా పిలుస్తారు. సాధారణ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటు వేయలేని సైనికులు, ఖైదీలు, విదేశాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న దౌత్యవేత్తలు, ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న ఓటర్ల ఓట్లు ఈ విభాగంలోకి వస్తాయి. వీటిని లెక్కించిన తర్వాత సైతం ప్రధాన రాజకీయ కూటములకు లభించిన స్థానాల సంఖ్యలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు.
ఇతర పార్టీల విషయానికి వస్తే, గాడి ఐసెన్కాట్కు చెందిన యాషార్ పార్టీకి 21 స్థానాలు లభించాయి. బి'యాచద్ పార్టీ 12 స్థానాలు సాధించింది. జాయింట్ లిస్ట్కు 11 స్థానాలు దక్కాయి. డెమోక్రాట్స్ పార్టీ, రామ్ పార్టీలు చెరో ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. యునైటెడ్ తోరా జుడాయిజం, యిస్రాయెల్ బీటెనూ, ఒట్జ్మా యెహుదిత్ పార్టీలు ఒక్కొక్కటి ఏడు స్థానాలు సాధించాయి. షాస్, రిలీజియస్ జియోనిజం పార్టీలు చెరో ఆరు స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. అయితే అధికారికంగా ఎన్నికల ఫలితాలను వచ్చే నెల ప్రారంభంలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
తదుపరి ఏంటి?
ప్రస్తుత ఫలితాల ప్రకారం, నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రతిపక్ష కూటమికి సైతం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 61 స్థానాల మెజారిటీ లేదు. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలనుకునే ప్రతిపక్ష పార్టీలు అరబ్ పార్టీల మద్దతు లేదా సహకారంపై ఆధారపడాల్సి రావచ్చు. అయితే, అరబ్ పార్టీలతో కలిసి పనిచేయడం లేదా వాటి మద్దతు తీసుకోవడం అనేది ఇజ్రాయెల్లోని పలు యూదు నేతృత్వంలోని పార్టీలకు రాజకీయంగా సున్నితమైన అంశం.
మొత్తంగా చూస్తే లికుడ్ పార్టీ 27 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచినా, నెతన్యాహు కూటమికి 53 స్థానాలే రావడం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అడ్డంకిగా మారింది. ప్రతిపక్ష కూటమి కూడా మెజారిటీకి దూరంగా ఉండటంతో, తదుపరి ప్రభుత్వం ఎవరిది అవుతుందనేది ఇతర పార్టీల మద్దతు, కూటమి చర్చలు, రాజకీయ ఒప్పందాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
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