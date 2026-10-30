టెహ్రాన్: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖ ఇరాన్కు చేరినట్లు ఆ దేశ మీడియా వెల్లడించింది. అయితే, ఈ లేఖపై ఇరాన్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన తెలియజేయలేదని తెలిపింది. ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఇరాన్కు చెందిన ప్రముఖ వార్త సంస్థ తస్నీమ్ ఈ విషయమై "ఇరాన్కు లేఖ అందింది, అయితే ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు” అని కథనం ప్రచురించింది. కాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఈ లేఖను ఇరాన్ భద్రతా వ్యవహారాల అధిపతి మొహ్సెన్ రెజాయీకి పంపినట్లు ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ బుధవారం కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇరాన్తో చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించడం, అలాగే ఆ దేశంపై అమెరికా మరోసారి దాడులు జరిపే పరిస్థితి తలెత్తకుండా చూడటం ఈ లేఖ వెనుక ఉద్దేశమని ఆ పత్రిక పేర్కొంది.
ఈ లేఖతో పాటు అమెరికా, ఇరాన్ అధికారుల మధ్య జరిగిన తదుపరి సంప్రదింపుల్లో ప్రధానంగా చర్చల కోసం ఒక సాధ్యమైన ప్రాథమిక విధివిధానాల చట్రాన్ని రూపొందించడంపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపింది. అయితే, యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు కుదుర్చుకోవాల్సిన తుది శాంతి ఒప్పందంలోని నిర్దిష్ట నిబంధనలపై ఈ సంప్రదింపుల్లో చర్చించలేదని తన కథనంలో పేర్కొంది.
మరోవైపు, ఇరాన్కు చెందిన నౌకాశ్రయాలపై అమెరికా దిగ్బంధనం విధించింది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు శాశ్వత పరిష్కారానికి దారితీసే ఒప్పందం కుదరలేదు. ఈ నేపథ్యంలో, యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు మధ్యవర్తుల ద్వారా ఒక ప్రణాళికపై చర్చలు జరుపుతున్నట్లు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తెలిపారు.
ఇరాన్ నిర్దేశించిన ఈ షరతుల ప్రాధాన్యాన్ని తస్నీమ్ వార్తా సంస్థ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ దృఢమైన చట్రాన్ని బలహీనపరిచే లేదా దానికి విరుద్ధంగా ఉండే ఏ వైఖరినైనా అంగీకరించబోమని ఆ సంస్థ పేర్కొంది. మొత్తంగా, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖ ఇరాన్కు చేరడం ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించే ప్రయత్నాల్లో తాజా పరిణామంగా నిలిచింది.
అయితే, ఇరాన్ ఇంకా స్పందించకపోవడం, హార్ముజ్ జలసంధిని తెరవడానికి విధించిన షరతులపై ఇరు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడం వల్ల శాంతి చర్చలు ఏ దిశగా సాగుతాయన్నది ఇంకా స్పష్టతకు రాలేదు.
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