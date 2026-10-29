 ఉక్రెయిన్‌ రైల్వే స్టేషన్‌పై రష్యా భీకరదాడి.. 13 మంది మృతి | 13 Killed As Russian Drone Slams Into Ukraine Train Platform | Sakshi
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ఉక్రెయిన్‌ రైల్వే స్టేషన్‌పై రష్యా భీకరదాడి.. 13 మంది మృతి

Oct 29 2026 5:02 PM | Updated on Oct 29 2026 5:34 PM

13 Killed As Russian Drone Slams Into Ukraine Train Platform

ఉక్రెయిన్‌లోని డ్నిప్రో నగర ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్‌లో రైలు నిలిచి ఉన్న ప్లాట్‌ఫామ్‌పై రష్యా డ్రోన్ దాడి జరిగి 13 మంది మరణించారు. గురువారం ఉదయం జరిగిన ఈ దాడిలో మరో 10 మంది గాయపడినట్లు ఉక్రెయిన్ అధికారులు వెల్లడించారు. దాడి సమయంలో అక్కడ ప్రయాణికుల రైళ్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ రైల్వే సంస్థ టెలిగ్రామ్‌లో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. జెట్‌ ఇంజిన్‌తో నడిచే డ్రోన్‌తో రష్యా ఈ దాడికి పాల్పడింది.

డ్నిప్రో నుంచి జపోరిజ్జియా నగరానికి వెళ్లాల్సిన రైలు నంబర్‌ 866 అప్పటికి ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఉంది. ఆ ప్లాట్‌ఫామ్‌నే డ్రోన్‌ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. రైల్వే స్టేషన్‌ పరిసరాల్లో ప్రమాద ముప్పు అధికంగా ఉందని ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేసినప్పటికీ, అక్కడ ప్రయాణికులు ఉన్నారని రైల్వే సంస్థ తెలిపింది. దాడి జరిగిన వెంటనే అత్యవసర సేవల సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

చర్యలు తీసుకోవాలని జెలెన్‌స్కీ డిమాండ్‌
రైల్వే స్టేషన్‌పై జరిగిన దాడిని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్‌ జెలెన్‌స్కీ తీవ్రంగా ఖండించారు. రష్యాపై మరిన్ని ఆంక్షలు విధించాలని అమెరికా, యూరప్‌ దేశాలు, జీ7 కూటమిని కోరారు. “డ్నిప్రో రైల్వే స్టేషన్‌పై రష్యా భయంకరమైన దాడి చేసింది. సాధారణ ప్రయాణికుల రైలు, షెడ్యూల్‌ ప్రకారం నడిచే మరో ప్రయాణికుల రైలు నిలిచి ఉన్న ప్లాట్‌ఫామ్‌పై రష్యన్లు డ్రోన్‌తో దాడి చేశారు. దురదృష్టవశాత్తూ ఇప్పటివరకు 13 మంది మరణించినట్లు నిర్ధారించాం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. మరో 10 మంది గాయపడ్డారు. అవసరమైన అత్యవసర సేవలన్నీ ఘటనా స్థలంలో పనిచేస్తున్నాయి” అని ఆయన ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొన్నారు. యుద్ధం కొనసాగుతున్నంతకాలం మాస్కోపై ఆంక్షలను సడలించకూడదని, కొత్తగా మరింత కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాలని కోరారు.

డ్నిప్రో నగర మేయర్‌ బోరిస్‌ ఫిలాటోవ్‌ కూడా ఈ ఘటనను విషాదభరితమని అభివర్ణించారు. పౌరుల ప్రయాణానికి ఉపయోగించే ఎలక్ట్రిక్‌ రైలుపై డ్రోన్‌ దాడి చేసిందని తెలిపారు. రైల్వే స్టేషన్‌పై దాడి పౌరుల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళనలను పెంచింది. మృతుల సంఖ్య, గాయపడినవారి పరిస్థితిపై అధికారులు వెల్లడించే తదుపరి వివరాలతో పాటు, ఈ ఘటనకు ప్రతిస్పందనగా ఉక్రెయిన్‌కు అంతర్జాతీయ మద్దతు ఏ మేరకు పెరుగుతుందన్నది కీలకం కానుంది.

 

 

ఇదీ సంగతి: సైకిల్‌ను తుక్కు తుక్కుగా ఓడించాలి: ఆర్కే రోజా

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