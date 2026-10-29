’ప్రధానిగా షేక్ హసీనా రాజీనామాకు ముందే అంతా జరిగిపోయింది’

ఢాకా: బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా 2024 ఆగస్టు 5న దేశం విడిచి వెళ్లడానికి ముందే, ఆమె ప్రభుత్వాన్ని కూల్చి అధికార మార్పిడి చేపట్టేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధమైందని ముహమ్మద్ యూనుస్ మాజీ ప్రెస్ కార్యదర్శి షఫీకుల్ ఆలం వెల్లడించారు. హసీనా పదవి నుంచి తప్పుకునే 2 రోజుల ముందే, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత యూనుస్ను తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించాలని విద్యార్థి నాయకులు సంప్రదించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ విషయాలను ఆలం అక్టోబర్ 28న సామాజిక మాధ్యమం ఫేస్బుక్లో చేసిన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. బంగ్లాదేశ్లో అధికార మార్పిడికి ప్రణాళిక వేస్తున్న విద్యార్థి నాయకులకు, యూనుస్కు మధ్య సంబంధాలు ఏర్పరచడంలో ఏజెన్స్ ఫ్రాన్స్-ప్రెస్ (ఏఎఫ్పీ) పాత్రికేయుడు ఖాదరుద్దీన్ షిషిర్ కీలకంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు.
రహస్యంగా సాగిన సంప్రదింపులు
హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోయిన తర్వాత ఏర్పడే తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించాల్సిందిగా యూనుస్ను ఆహ్వానించేందుకు విద్యార్థి నాయకులు విశ్వసనీయమైన మధ్యవర్తి కోసం చూశారని ఆలం తన పోస్టులో వివరించారు. ఆ బాధ్యతను షిషిర్ స్వీకరించారని పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో షిషిర్ ఢాకాలో ఏఎఫ్పీ వార్తా సంస్థకు చెందిన ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగానికి సంపాదకుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ మార్పిడికి సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన వ్యవహారాలను ఆయన పూర్తి రహస్యంగా నిర్వహించారని ఆలం ఆరోపించారు.
ఈ పరిణామాల గురించి కొద్దిమంది విశ్వసనీయ వ్యక్తులకు మాత్రమే తెలుసని ఆయన చెప్పారు. విద్యార్థి నాయకుల తరఫున షిషిర్ తొలుత యూనుస్ను సంప్రదించి, ఇరువర్గాల మధ్య ప్రాథమిక చర్చలకు మార్గం సుగమం చేశారని వెల్లడించారు. హసీనా మరో 2 రోజుల పాటు అధికారంలో కొనసాగినప్పటికీ, ఆమె ప్రభుత్వ భద్రతా వ్యవస్థకు ఈ పరిణామాల గురించి కనీస సమాచారం కూడా తెలియలేదని ఆలం పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం బయటపడితే షిషిర్తో పాటు ఏఎఫ్పీ బృందం మొత్తం ‘అయినాఘర్’ అనే రహస్య నిర్బంధ కేంద్రంలో చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉండేదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన హత్యలకు సంబంధించిన వీడియో ఆధారాలను షిషిర్ నిశ్శబ్దంగా సేకరించడం ప్రారంభించారని కూడా ఆయన తెలిపారు.
హసీనా ప్రభుత్వ పతనం తర్వాత పరిణామాలు
విద్యార్థుల నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనల నేపథ్యంలో షేక్ హసీనా 2024 ఆగస్టు 5న దేశం విడిచి వెళ్లారు. అనంతరం ఆగస్టు 8న యూనుస్ నేతృత్వంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. ఆ ప్రభుత్వం సుమారు ఏడాదిన్నర పాటు పాలన సాగించింది. 2025లో హసీనాపై ఆమె గైర్హాజరీలోనే ప్రత్యేక ట్రిబ్యునల్ విచారణ జరిపి మరణశిక్ష విధించింది. ఆమె అవామీ లీగ్ పార్టీని కూడా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం రద్దు చేసి, భారత్లో ఉంటున్న హసీనాను అప్పగించాలని కోరింది.
మరోవైపు, హింసకు పాల్పడినవారిపై చర్యలు తీసుకోకుండా వదిలేస్తూ, అవామీ లీగ్ సభ్యులపై రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని యూనుస్ ప్రభుత్వంపై హసీనా ఆరోపణలు గుప్పించారు. తదుపరి రాజకీయ పరిణామాల్లోనూ అణచివేత, భయాందోళనల వాతావరణం కొనసాగిందని విమర్శించారు.
ఇటీవల అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా న్యూయార్క్లోని జాన్ ఎఫ్.కెన్నెడీ విమానాశ్రయంలో యూనుస్కు నిరసన ఎదురైంది. అవామీ లీగ్ మద్దతుదారులుగా భావిస్తున్న కొందరు ఆయనపై నినాదాలు చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, హసీనా ప్రభుత్వ పతనానికి ముందు జరిగిన సంప్రదింపులపై ఆలం చేసిన వ్యాఖ్యలు బంగ్లాదేశ్లో అధికార మార్పిడి వెనుక పరిణామాలపై మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి. అయితే, ఆయన చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి స్వతంత్ర నిర్ధారణ వివరాలు ఈ కథనంలో వెల్లడించలేదు.
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