 బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెటర్‌ మెహెదీ హసన్ కన్నుమూత | Bangladesh Cricketer Mehedi Hasan Hridoy Dies Young After Battle With Leukaemia | Sakshi
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బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెటర్‌ మెహెదీ హసన్ కన్నుమూత

Oct 25 2026 7:17 PM | Updated on Oct 25 2026 7:21 PM

Bangladesh Cricketer Mehedi Hasan Hridoy Dies Young After Battle With Leukaemia

బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ మెహెదీ హసన్ హృదోయ్ (18) కన్నుమూశాడు. గత కొంతకాలంగా బ్లడ్ క్యాన్సర్ లూకేమియాతో పోరాడుతున్న మెహెదీ.. శ‌నివారం ఢాకాలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచాడు. మెహెదీ హసన్ హృదోయ్ 'ఛటోగ్రామ్ డివిజన్ అండర్-18' జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.

హృదోయ్ మృతిపై బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్య‌క్తం చేసింది. "యంగ్‌ క్రికెటర్ మెహెదీ హసన్ హృదోయ్ లూకేమియాతో మరణించడం ఎంతో బాధాకరం. అండర్-18 స్థాయిలో అతని బౌలింగ్ నైపుణ్యాలు ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి.

ఈ కష్టసమయంలో అతని కుటుంబ సభ్యులకు, ఆప్తులకు బీసీబి తరఫున సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం. అతని ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాం" అని బీసీబీ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

ఆర్ధిక సాయం చేసినా దక్కని ప్రాణం
కాగా హృదోయ్ వైద్య చికిత్స ఖర్చుల కోసం బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు రూ. 5 లక్షల టాకాలు  ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందజేసింది. బోర్డుతో పాటు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ కూడా సహకరించినప్పటికీ, వ్యాధి తీవ్రత పెరగడంతో వైద్యుల ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ఎంతో ప్రతిభ ఉన్న ఒక యువ క్రికెటర్‌ను కోల్పోవడం బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్‌కు తీరని లోటు.

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