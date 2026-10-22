ట్రంప్‌ మద్దతు.. మళ్లీ ఎన్విడియా పగ్గాలు చేపడతారా?

ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ వ్యవహారం టెక్ ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. వివాహేతర సంబంధాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆయన రాజీనామా చేయగా, తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టాలంటూ పలువురు ప్రముఖులు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా హువాంగ్ తిరిగి వస్తే తనకు అభ్యంతరం లేదని ప్రకటించారు.
చైనా కోసం గూఢచర్యం చేస్తున్నారనే అనుమానాలున్న ఆలిస్ హువాంగ్తో పాటు మరో మహిళతోనూ జెన్సన్కు సంబంధాలున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో గత గురువారం ఆయన పదవికి రాజీనామా చేశారు. అయితే, ఆలిస్ హువాంగ్ చైనా గూఢచారి అన్న ఆరోపణలను చైనా ఖండించింది.
మరోవైపు, హువాంగ్ను తిరిగి నియమించాలంటూ 'బ్రింగ్ జెన్సన్ బ్యాక్' పేరుతో ప్రచారం మొదలైంది. ఎలాన్ మస్క్, ఎపిక్ గేమ్స్ సీఈఓ టిమ్ స్వీనీ సహా పలువురు ప్రముఖులు దీనికి మద్దతు తెలిపారు. ఈ ప్రచారానికి 1.75 లక్షల మందికి పైగా సంతకాలు చేశారు. సరైన విచారణ లేకుండానే ఆయనను తొలగించారని పేర్కొంటూ ఎన్విడియా బోర్డుకు లేఖ రాశారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఎన్విడియా చిప్లు అమెరికా ఎగుమతి ఆంక్షలను దాటి చైనాకు చేరాయా? అనే కోణంలోనూ విచారణ సాగుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై ఎఫ్బీఐ దర్యాప్తు చేస్తోందని ట్రంప్ తెలిపారు. హువాంగ్ కూడా అమెరికా కాంగ్రెస్ ముందు వాంగ్మూలం ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారు. మరోవైపు, ఆయన తిరిగి వస్తే తనకు అభ్యంతరం లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
హువాంగ్ లేకపోతే ఎన్విడియా కీలక వ్యాపార ఒప్పందాలు కోల్పోయే ప్రమాదముందని మస్క్ అభిప్రాయపడ్డారు. సామ్ ఆల్ట్మన్ కూడా హువాంగ్ను స్ఫూర్తినిచ్చిన వ్యక్తిగా పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం సీఎఫ్ఓ కొలెట్ క్రెస్ సంస్థ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. అయితే, హువాంగ్ పునర్నియామకంపై బోర్డు ఆసక్తి చూపడం లేదని సమాచారం. దీంతో ఆయన మళ్లీ సీఈఓగా వస్తారా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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