కీవ్: ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్పై రష్యా దాడులు కొనసాగుతున్న వేళ జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్ ఆదివారం ఆకస్మికంగా ఆ దేశాన్ని సందర్శించారు. అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో సమావేశమైన ఆయనకు నగరంలోవినిపించిన వైమానిక దాడుల హెచ్చరిక సైరన్లు యుద్ధ ప్రభావాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపించారు. ఇదే సమయంలో ఉక్రెయిన్కు సుమారు 1.5 బిలియన్ డాలర్ల సాయం అందించే ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు సంతకం చేశాయి.
1.3 బిలియన్ యూరోలకు పైగా విలువైన ఈ ఒప్పందంలో సుమారు 1 బిలియన్ యూరోలు ఆయుధాల కోసం కేటాయించారు. ఇందులో యుద్ధ డ్రోన్లు కూడా ఉన్నాయి. మరో 350 మిలియన్ యూరోలు ఉక్రెయిన్ ఇంధన రంగానికి అందించనున్నారు. శీతాకాలం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో రష్యా విద్యుత్, తాపన వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నందున ఈ సాయం కీలకమని జర్మనీ పేర్కొంది.
జెలెన్స్కీతో కలిసి మెర్జ్ కీవ్లోని నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్కు వెళ్లారు. రష్యా దాడి డ్రోన్ ఢీకొన్న ఈ భవనాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. ఆ దాడిలో ఇద్దరు మరణించినట్లు ఉక్రెయిన్ అధికారులు తెలిపారు. అదే సమయంలో కీవ్లో పలుమార్లు వైమానిక దాడుల సైరన్లు మోగాయి. డ్నిప్రో నదిపై తూర్పు, పశ్చిమ ప్రాంతాలను కలిపే నార్తర్న్ బ్రిడ్జి రహదారి కూడా ఒక పేలుడుతో దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం.
కీవ్లో దాడులు దాదాపు నిరంతరంగా కొనసాగుతున్నాయని నగర మేయర్ విటాలీ క్లిచ్కో తెలిపారు. నివాస ప్రాంతాలు, పెట్రోల్ బంకులు, పాఠశాలలు, రైల్వే, సమాచార వ్యవస్థలపై దాడులు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. వరుస సైరన్ల కారణంగా సాధారణ ప్రజల రోజువారీ జీవితం తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోందని తెలిపారు. గత నాలుగేళ్లకు పైగా కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో ముందు వరుస ప్రాంతాలతో పోలిస్తే కీవ్ ఇప్పటివరకు తక్కువ విధ్వంసాన్ని ఎదుర్కొంది.
రష్యా ఉపయోగిస్తున్న వేగవంతమైన జెట్-శక్తి డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకునేందుకు అధునాతన రక్షణ వ్యవస్థలు కావాలని ఉక్రెయిన్ చాలాకాలంగా కోరుతోంది. తాజా ఒప్పందంలో యాంటీ-జెట్ డ్రోన్ల సంయుక్త తయారీ కూడా ఉందని మెర్జ్ తెలిపారు. స్టాండాఫ్ ఆయుధాలు, యుద్ధ డ్రోన్లు, ఉపగ్రహ సాంకేతికతను కూడా ఉక్రెయిన్కు అందించనున్నట్లు చెప్పారు. రష్యా దాడులు ప్రారంభమయ్యే ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే దీనిలో భాగమని వివరించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ప్రకారం అమెరికా ఈ నెలాఖరులోగా రష్యా, ఉక్రెయిన్లతో సాంకేతిక స్థాయి చర్చలు నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ చర్చల్లో యూఏఈ మధ్యవర్తిత్వం కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. మరోవైపు, శీతాకాలంలో విద్యుత్, తాపన సరఫరాకు ఇబ్బందులు రాకుండా జనరేటర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టేషన్లు, విద్యుత్ గ్రిడ్ మరమ్మతులకు జర్మనీ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయనుంది.
ఇదీ చదవండి: ఐఐటీ క్యాంపస్లో శునకం మృతి.. కేసు నమోదు