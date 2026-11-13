 శాంతి చర్చల్లో యూరప్‌కు చోటు.. జెలెన్‌స్కీ హర్షం! | Russia Ukraine Peace Talks Europe Role | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శాంతి చర్చల్లో యూరప్‌కు చోటు.. జెలెన్‌స్కీ హర్షం!

Nov 13 2026 1:11 PM | Updated on Nov 13 2026 1:23 PM

Russia Ukraine Peace Talks Europe Role

రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా జరుగుతున్న చర్చల్లో యూరప్‌ దేశాలకూ భాగస్వామ్యం కల్పించేందుకు అమెరికా ముందుకొచ్చింది. తదుపరి విడత చర్చల్లో యూరప్‌ ప్రతినిధులకు చోటు కల్పిస్తామని అమెరికా రాయబారులు జారెడ్‌ కుష్నర్‌, స్టీవ్‌ విట్‌కాఫ్‌ హామీ ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయంపై ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వొలోడిమిర్‌ జెలెన్‌స్కీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

గురువారం ఐర్లాండ్‌లోని డబ్లిన్‌లో జెలెన్‌స్కీతో అమెరికా ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు. అంతకుముందు మాస్కోలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో చర్చలు జరిపారు. అయితే, యుద్ధం, భూభాగాల విషయంలో తమ వైఖరిలో మార్పు లేదని పుతిన్‌ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. గతవారం అబుదాబిలో జరిగిన చర్చలు కూడా ఎలాంటి పురోగతి సాధించలేదు.

శాంతి చర్చల్లో యూరప్‌కు ప్రాతినిధ్యం ఉండాలని జెలెన్‌స్కీ చాలాకాలంగా కోరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యూరప్‌ భాగస్వామ్యానికి అమెరికా హామీ ఇవ్వడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. చర్చల్లో యూరప్‌ అవసరాన్ని పుతిన్‌కు వివరించామని, ఆయన కూడా ఇందుకు అంగీకరించినట్లు కుష్నర్‌ తెలిపారు.

మరోవైపు, రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ ఖైదీల మార్పిడికి అంగీకరించాయి. 2022లో యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద మార్పిడి కానుంది. దీని ద్వారా వేలాది మంది తమ కుటుంబాల చెంతకు చేరుకుంటారని కుష్నర్‌ చెప్పారు. అయితే, విడుదలయ్యే వారి సంఖ్య, తేదీపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

ఇదిలా ఉండగా, యుద్ధానంతర పరిణామాల్లో యూరప్‌ కీలక పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుందని ఆ దేశాల నేతలు భావిస్తున్నారు. యూరప్‌ కూడా ముఖ్యమైన శక్తి అని రష్యా గుర్తిస్తోందని ఈయూ విదేశాంగ విధాన విభాగం అధిపతి కాజా కల్లాస్‌ పేర్కొన్నారు. అయితే, రష్యా నిజంగా శాంతి ఒప్పందానికి సిద్ధంగా ఉందా? అన్న సందేహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్‌లో ఐదో వంతు భూభాగం రష్యా ఆధీనంలో ఉంది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు, తమ సైన్యానికి అందుతున్న స్టార్‌లింక్‌ సేవలపై ఆంక్షలు కఠినతరం కావడంతో రష్యా డ్రోన్లను అడ్డుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు.

ఇదీ చదవండి: ఓటమి నేర్పిన గుణపాఠం.. ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘రియాలిటీ’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్లు శ్రీలీల, గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)
photo 4

హు..హు..హు.. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే! (ఫోటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
SV Satish Reddy Key Meeting With YSRCP Leaders Over Panchayat Elections 1
Video_icon

పంచాయితీ ఎన్నికల్లో మనం కొట్టే దెబ్బ ఎలా ఉండాలంటే
Narendra Modi Cabinet Reshuffle Soon 2
Video_icon

మోదీ కేబినెట్ లో భారీ మార్పులు.. తెలంగాణ ఎంపీలకు మంత్రి పదవులు..!
Man Murders Women For Gold In Hyderabad 3
Video_icon

మీర్ పెట్ లో మహిళ హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
Students Under Pressure Over College Fees 4
Video_icon

చిత్తూరులో ఫీజుల దోపిడీ.. విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటం!
Tummalapalli Rama Satyanarayana Comments on Surekha Vani Leaked Video Controversy 5
Video_icon

సురేఖ వాణి వీడియో నిజమేనా? మూవీ ఛాన్సుల కోసమే..!
Advertisement
 