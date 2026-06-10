ఇస్లామాబాద్: సరిహద్దు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా పతాక స్థాయికి చేరాయి. అఫ్గానిస్తాన్ భూభాగంపై పాకిస్తాన్ వైమానిక దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఈ భీకర దాడుల్లో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 14 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఆకస్మిక దాడితో అఫ్గాన్ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
అఫ్గాన్ ఆరోపణలు.. పాక్ దాడులు
అఫ్గానిస్తాన్ భూభాగమే లక్ష్యంగా పాకిస్తాన్ సైన్యం ఈ వైమానిక దాడులకు తెగబడిందని అఫ్గాన్ అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. తమ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ పాక్ యుద్ధ విమానాలు బాంబుల వర్షం కురిపించాయని వారు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ దాడుల వెనుక పాక్ సైనిక వ్యూహం ఉందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
భారీగా ప్రాణనష్టం.. ఆందోళనలో ప్రజలు
ఈ తాజా వైమానిక దాడులలో ఇప్పటివరకు 13 మంది మరణించినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందింది. గాయపడిన 14 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ దాడులు ఏయే నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో జరిగాయి? మరణించిన వారి పూర్తి వివరాలు, వారి గుర్తింపును అఫ్గాన్ అధికార యంత్రాంగం ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించలేదు.
సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
ఈ దాడుల అనంతరం ఇరు దేశాల సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. గత కొంతకాలంగా పాకిస్తాన్, అఫ్గానిస్తాన్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు క్షీణిస్తున్న తరుణంలో ఈ వైమానిక దాడులు జరగడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి అక్కడ పరిస్థితి నిప్పుల కొలిమిలా మారింది.
ఇది కూడా చదవండి: అమెరికా పౌరసత్వం రద్దు.. ఎవరీ నీరజ్ శర్మ?