 పాక్‌తో సిరీస్‌కు ఎంపిక.. ఆడేందుకు విండీస్‌ ప్లేయర్‌ నిరాకరణ! | Alzarri Joseph Refuses Pakistan Test Series, Darren Sammy Reveals Shocking Details, Check Out More Details Inside | Sakshi
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పాక్‌తో సిరీస్‌కు ఎంపిక.. ఆడేందుకు విండీస్‌ ప్లేయర్‌ నిరాకరణ!

Jul 25 2026 9:31 AM | Updated on Jul 25 2026 11:02 AM

Darren Sammy Reveals-Alzarri Joseph-Declines Selection-Refuses Play Vs PAK

పాకిస్తాన్‌తో టెస్టు సిరీస్‌కు వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డు శుక్ర‌వారం జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది. అయితే వ్య‌క్తిగ‌త కార‌ణాల రీత్యా విండీస్ బౌల‌ర్ అల్జారీ జోసెఫ్ పాక్‌తో సిరీస్‌కు దూర‌మైన‌ట్లు విండీస్ క్రికెట్ బోర్డు తెలిపింది. కానీ ఇక్క‌డే ఊహించ‌ని ట్విస్ట్ ఒక‌టి ఉంది. పాకిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌లు ఆడ‌డం త‌న‌కు ఇష్టం లేద‌న్న కార‌ణంగానే, జ‌ట్టులోకి ఎంపిక చేసిన‌ప్ప‌టికీ అల్జారీ జోసెఫ్ ఆడేందుకు నిరాక‌రించాడ‌ని విండీస్ కోచ్ డారెన్ సామీ సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. 

అల్జారీ వ్య‌క్తిగ‌త కార‌ణాల‌తో సిరీస్ నుంచి త‌ప్పుకోలేద‌ని, పాక్‌తో మ్యాచ్‌లు ఆడేందుకు అత‌డు నిరాక‌రించ‌డంతో జట్టు నుంచి త‌ప్పించాల్సి వ‌చ్చింద‌ని సామీ పేర్కొన్నాడు. జోసెఫ్ లేక‌పోవ‌డం విండీస్‌కు పెద్ద లోటు అని, కానీ తమ జ‌ట్టు పాక్‌పై రాణిస్తుంద‌ని సామీ ధీమా వ్య‌క్తం చేశాడు. జ‌ట్టు ఎంపిక అనంత‌రం కోచ్ డారెన్ సామీ మీడియాతో మాట్లాడాడు. 

జోసెఫ్ వ్యవహారంపై అసంతృప్తి వ్య‌క్తం చేసిన సామీ మాట్లాడుతూ.. ‘అల్జారీ జోసెఫ్ పాక్‌తో ఆడేందుకు నిరాక‌రించిన విష‌యం నా పరిధిలో లేదు. సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్‌లో ఉన్నఒక ఆట‌గాడు ఇలా జట్టు ఎంపికను తిరస్కరించే విషయంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్నా లేదా పరిష్కారాలు క‌నుగొనాలన్నా అది బోర్డు డైరెక్టర్లకే వదిలేస్తున్నా’ అని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించాడు. 

29 ఏళ్ల అల్జారీ జోసెఫ్ ఇటీవలే గాయం నుంచి కోలుకున్నాడు. శ్రీలంకతో టెస్ట్ సిరీస్‌లో ఆడాడు. రెండు మ్యాచులలో 6 వికెట్లు తీశాడు. ఇప్పటివరకు అల్జారీ జోసెఫ్‌ వెస్టిండీస్ తరఫున 42 టెస్టులు ఆడాడు. ఇందులో ఏకంగా 130 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 87 వన్డేల్లో 141, 45 టీ20లలో 62 వికెట్లు తీశాడు. మూడు ఫార్మాట్‌లలోనూ కీల‌క ప్లేయ‌ర్‌గా కొన‌సాగుతున్నాడు. వెస్టిండీస్, పాక్ మధ్య తొలి టెస్టు శనివారం ప్రారంభం కానుంది. రెండో టెస్టు ఆగస్టు 2 నుంచి జరుగుతుంది. 

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