సందట్లో సడేమియా.. పాయె.. ఇది కూడా పాయె!

రోబోలొస్తే ఉద్యోగాలు పోతాయని చాలా మంది చెబుతూనే ఉన్నారు. కానీ, పరిస్థితి మరీ క్షురకుల స్థాయికి చేరుతుందని మాత్రం చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఊహించారు. విషయం ఏమిటంటే.. నిన్న మొన్నటివరకూ ఏదో హాబీ కొద్ది ఒకరిద్దరు రోబోలతో వెంట్రుకలు కత్తిరించుకునేందుకు, షేవింగ్‌ చేయించుకునేందుకు ప్రయత్నించేవారేమో కానీ.. ఇప్పుడిప్పుడే ఇవి వాణిజ్యస్థాయిలో అంటే మన వీధి చివరి సెలూన్ల మాదిరిగా దుకాణాలు తెరవడం మొదలైంది. ఈ ట్రెండ్‌ ఊపందుకుందీ అనుకోండి.. క్షురకులు గతకాలపు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోవడం గ్యారెంటీ అంటున్నారు నిపుణులు!

షేన్‌ వైటన్‌.. అమెరికా యూట్యూబర్‌ ఇతడు. ఇంజినీర్‌ కూడా. ఐదేళ్ల క్రితం ‘స్టఫ్‌ మేడ్‌ హియర్‌’ పేరుతో ఓ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ ఓపెన్‌ చేశాడు. తన బుర్రకొచ్చిన ఆలోచనలను యంత్రాలుగా మారుస్తుంటాడు. ఉదాహరణకు ఇతడు సృష్టించిన బాస్కెట్‌బాల్‌ హూప్‌ (కోర్టుకు ఇరువైపులా ఉండే బోర్డు)! బాల్‌ ఎలా విసిరినా సరే.. బోర్డు తనను తాను అడ్జెస్ట్‌ చేసుకుంటుంది. బాల్‌ కచ్చితంగా రంధ్రంలోకే పడుతుంది! అలాగే.. స్నూకర్‌ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్స్‌ కచ్చితంగా బాల్స్‌ను రంధ్రాల్లో పడేలా స్పెషల్‌ ‘క్యూ’ను తయారు చేశాడు.

This Video shows a real robotic barber.



Similar tech exists, like Shane Wighton's project reported by Popular Mechanics and CNET. It aligns with demos from startups like Snips AI. pic.twitter.com/2sRHIYGUQI

