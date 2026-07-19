 నెతన్యాహు అరెస్టుకు మమ్దానీ కసరత్తు! | mamdani still mulling netanyahus arrest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నెతన్యాహు అరెస్టుకు మమ్దానీ కసరత్తు!

Jul 19 2026 9:45 AM | Updated on Jul 19 2026 9:45 AM

mamdani still mulling netanyahus arrest

న్యూయార్క్: సెప్టెంబరులో ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ సమావేశాల కోసం ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు న్యూయార్క్ నగరానికి వస్తే, ఆయన్ని అరెస్టు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు న్యూయార్క్ మేయర్ జొహ్రాన్‌ మమ్దానీ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ఐసీసీ) యుద్ధ నేరాల ఆరోపణలు మోపిన నెతన్యాహును అరెస్టు చేసే అధికారం తనకు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి నగర న్యాయ విభాగంతో చర్చిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఈ విషయమై ‘ది న్యూయార్క్ టైమ్స్’కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మమ్దానీ మాట్లాడుతూ ‘నెతన్యాహు ఒక యుద్ధ నేరస్థుడు, ఆయన హేగ్‌లో ఉండాల్సిన వ్యక్తి. ప్రస్తుతం చట్టం తనకు కల్పించిన అధికారాల పరిధిలోనే చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ అరెస్టు కోసం కొత్త చట్టాలేవీ తీసుకురావడం లేదు’ అని స్పష్టం చేశారు. నెతన్యాహు అరెస్టు కోసం న్యూయార్క్ పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను ఆదేశించే అధికారం తనకున్నదో లేదో స్పష్టత కోసం న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

గతంలో కూడా ఇజ్రాయెల్‌ను ‘అపార్థీడ్ (వర్ణవివక్ష) పాలన’ అని అభివర్ణించిన మమ్దానీ, ఐసీసీ జారీ చేసిన అరెస్టు వారెంట్లను అమలు చేసేలా పోలీసులను ఆదేశిస్తానని గతంలోనే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. గాజాలో ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యల నేపథ్యంలో, యుద్ధ నేరాలు, మానవత్వానికి వ్యతిరేకమైన నేరాలకు నెతన్యాహు బాధ్యత వహించాల్సి ఉందని ఐసీసీ గతంలోనే పేర్కొంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ మూవీ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 19 -26)
photo 3

‍ట్రాఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌... పనిచేస్తుందిలా.. (ఫొటోలు)
photo 4

కేరళ క్రికెట్ లీగ్ వేలం.. కీర్తి ముస్తాబైందిలా! (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో శ్రుతి హాసన్.. ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)

Video

View all
Karumuri Exposes Health Sector Failures Under Minister Satya Kumar Yadav 1
Video_icon

మేకప్ మినిస్టర్ ఏమైపోయాడు..? సత్యకుమార్ యాదవ్‌పై కారుమూరి సెటైర్లు..!
YSRCP Leaders Fire on Kutami Govt Over Illegal Mining at Panchadarla Mountains 2
Video_icon

రంగంలోకి దిగనున్న జగన్... విశాఖలో మహాధర్నా
TDP Rowdies Overaction In AP 3
Video_icon

మహిళ హోంమంత్రిగా ఉన్న రాష్ట్రంలో దుశ్శాసన పర్వం
Karumuri Venkata Reddy Strong Counter To ABN Radhakrishna 4
Video_icon

మేము పెట్టుబడులు పెట్టాం బాబు..! చంద్రబాబు దెబ్బకు పారిపోయిన ఇన్వెస్టర్లు
Tragic Road Accident on Anandapuram–Pendurthi National Highway 5
Video_icon

విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి
Advertisement
 