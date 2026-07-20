 స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు) | Kajal Aggarwal Stuns in Gorgeous Looks Photos | Sakshi
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స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)

Jul 20 2026 1:40 PM | Updated on Jul 20 2026 2:15 PM

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ఈ శుక్రవారం 'ద ఇండియా స్టోరీ' సినిమాతో రాబోతున్న హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్.. ఫొటోషూట్స్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కనిపించింది.

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