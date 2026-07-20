భారత పురుషల క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లండ్ పర్యటనను ఓటమితో ముగించింది.
ఇలా అన్నిచోట్లా ఉంటే బావుండు.. హాయిగా ప్రచారం చేసుకోవచ్చు..!!
‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తక రచయిత, ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ రాబర్ట్ కియోసాకి మరోసారి బంగారం, వెండి పెట్టుబడులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ
బెంగాల్లోనూ బుల్డోజర్ న్యాయం - టీఎంసీ కార్యాలయం కూల్చివేత
మన దేశం గర్వించదగ్గ గణిత శాస్త్రవేత్తల్లో శ్రీనివాస రామానుజన్ ఒకరు.
న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో తొలిసారిగా డె...
న్యూఢిల్లీ: ఉత్తర, తూర్పు భారతదేశంలో �...
నీతా అంబానీ ధరించే చీరలే సందర్భం ఏంట�...
సాక్షి, బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని దాండేల�...
డెహ్రాడూన్: ఉత్తరాఖండ్లో భారీ వర్ష...
బాలీవుడ్ నటి భూమి పెడ్నేకర్ (Bhumi Pednekkar) తన...
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద వ�...
గ్లోబల్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం శాంసంగ్ ఎల...
ఫిఫా ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ల కోసం ముందుగా...
సాధారణ స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి చ�...
దాయాది దేశం పాకిస్తాన్కు ఇప్పుడు కష...
సహారన్పూర్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహా�...
ఆరోగ్యం కోసం వ్యాయామాలు, వాకింగ్ , రన...
వార్ధా: మహారాష్ట్రలోని వార్ధా జిల్లా...
న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమా...
పారిశ్రామివేత్త, బిలియనీర్ ముకేష్ ...
కోడళ్లను వేధించే అత్తమామల గురించి వి...
గత 36 యేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా 300కు పైగా �...
సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురంలో తీవ్ర ఉద�...
మహిళలు పెళ్లి, పిల్లలు తరువాత చాలా సు�...
జైపూర్: కన్నతల్లి ప్రేమ, అనుబంధాలను �...
బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ జూలై 5న తన బ�...
సాక్షి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా: ఏపీలో కూ...
భారత రైల్వేలో ఇక కొత్త శకం మొదలుకాను�...
సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురంలో హై టెన్ష�...
దుబాయ్: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు మ...
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ముదిరిన ఉద్�...
Shapoor Zadran ఆఫ్గానిస్తాన్ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర�...
హైదరాబాద్కు చెందిన సాంప్రదాయ నిజామ�...
వాషింగ్టన్: అమెరికాలోని వాషింగ్టన్�...
మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
సినిమా హిట్ అయితే హీరోలకు లేదా దర్శకులకు నిర్మాత.. కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం లాంటివి టాలీవుడ్లో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఉద్యోగాల కోతల ప్రభావం అన్ని రంగాల ఉద్యోగులపైనా పడుతుంది.
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
విదేశీ గడ్డ మీద భారత టీ20 జట్టు వైఫల్యాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయిన టీమిండియా..
Jul 20 2026 1:40 PM | Updated on Jul 20 2026 2:15 PM
ఈ శుక్రవారం 'ద ఇండియా స్టోరీ' సినిమాతో రాబోతున్న హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్.. ఫొటోషూట్స్తో ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా స్టన్నింగ్ లుక్స్లో కనిపించింది.
స్టన్నింగ్ లుక్స్లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
పట్టు చీరలో నభా నటేష్ అందాల మెరుపులు (ఫొటోలు)
తెల్లని చీరలో శ్రీదేవి విజయ్కుమార్ మనసు దోచే అందాలు (ఫొటోలు)
సింపుల్గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
ఫ్రెండ్స్తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు)
ఎన్టీఆర్ చేతిరాత లేఖ.. ముద్రగడపై ఎంత ప్రేమో తెలుసా?
మహిళలకు రక్షణ లేదా! ఎక్కడ దాక్కున్నావ్ హోంమంత్రి?
పంటలకు నీరివ్వలేని దద్దమ్మా.. చంద్రబాబు పై పేర్చి కిట్టు ఫైర్
చేయని తప్పుకు గుడి మెట్లు కడిగావ్.. ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటావ్ నీ మొహం?
ఆడవాళ్లను నడిరోడ్డుపై వివస్త్రను చేయడమేనా వాళ్లకు మీరిచ్చే భద్రత