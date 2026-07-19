 సింపుల్‌గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Heroine Looks Stunning in a Simple Style Photos | Sakshi
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సింపుల్‌గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Jul 19 2026 8:30 PM | Updated on Jul 19 2026 8:32 PM

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మలయాళ హీరోయిన్ నిఖిలా.. సింపుల్‌గా చుడీదార్‌లో ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

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