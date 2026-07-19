 ఉంగరాల జుట్టు.. వావ్ అనిపించే గ్లామర్ (ఫొటోలు) | Anupama Parameswaran Stunning Looks In Beachside Photoshoot With Her Signature Curly Hair, Photos Went Viral | Sakshi
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ఉంగరాల జుట్టు.. వావ్ అనిపించే గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Jul 19 2026 6:20 PM | Updated on Jul 19 2026 6:26 PM

Curly Hair Stunning Glamour Photos1
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బీచ్ ఒడ్డున చెట్ల నీటలో అనుపమ ఫొటోషూట్ చేసింది. ఉంగరాల జుట్టుతో అందంగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

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ఉంగరాల జుట్టు.. వావ్ అనిపించే గ్లామర్ (ఫొటోలు)
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