 ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు) | Tollywood Heroine Enjoys a Night Party with Friends Photos | Sakshi
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ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Jul 19 2026 7:22 PM | Updated on Jul 19 2026 7:34 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మెహ్రీన్.. తన స్నేహితులతో కలిసి ముంబైలో నైట్ పార్టీ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు)
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