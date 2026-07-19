 ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు) | Trending Heroine Preity Mukhundhan Photos | Sakshi
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ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు)

Jul 19 2026 6:54 PM | Updated on Jul 19 2026 6:57 PM

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రీసెంట్ టైంలో తెగ ట్రెండింగ్ అయిపోతున్న హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్.. పచ్చని డ్రస్‌లో వావ్ అనిపిస్తోంది.

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