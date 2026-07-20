కాసేపట్లో పార్లమెంట్ సమావేశాలు.. స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఆహ్వానం..

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు మరికాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలుత వందేమాతరానికి సంబంధించిన బిల్లును కేంద్రం ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశాలు ప్రారంభానికి ముందు లోక్ సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ‘ఎక్స్’ వేదికగా ఒక పోస్ట్ను షేర్ చేశారు. దానిలో ‘నేటి నుంచి 18వ లోక్సభ ఎనిమిదవ సమావేశం.. వర్షాకాల సమావేశం ప్రారంభమవుతోంది. దేవుడైన ఇంద్రుడి ఆశీస్సులతో ఈ రోజు ఉదయం ఢిల్లీలో కురిసిన వర్షం వాతావరణాన్ని నూతన శక్తితో, తాజాదనంతో నింపింది. ఇదే మంగళకరమైన వాతావరణంలో పార్లమెంట్ దేశ అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య సంస్థగా గౌరవనీయులైన సభ్యులందరినీ స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉంది’అని పేర్కొన్నారు.
आज से 18वीं लोक सभा का आठवाँ सत्र- मानसून सत्र प्रारम्भ हो रहा है।
देवराज इन्द्र के आशीर्वाद स्वरूप आज प्रातः दिल्ली में हुई वर्षा ने वातावरण को नव ऊर्जा और ताजगी से भर दिया है। इसी मंगलमय वातावरण में संसद राष्ट्र की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के रूप में सभी माननीय सदस्यों का… pic.twitter.com/cVa420LVKj
— Om Birla (@ombirlakota) July 20, 2026