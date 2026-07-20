 కాసేపట్లో పార్లమెంట్ సమావేశాలు.. స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఆహ్వానం.. | Parliament sessions to begin soon Om Birla's invitation | Sakshi
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కాసేపట్లో పార్లమెంట్ సమావేశాలు.. స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఆహ్వానం..

Jul 20 2026 9:46 AM | Updated on Jul 20 2026 10:02 AM

Parliament sessions to begin soon Om Birla's invitation

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు మరికాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలుత వందేమాతరానికి సంబంధించిన బిల్లును కేంద్రం ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశాలు ప్రారంభానికి ముందు లోక్‌ సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ‘ఎక్స్’ వేదికగా ఒక పోస్ట్‌ను షేర్ చేశారు. దానిలో ‘నేటి నుంచి 18వ లోక్‌సభ ఎనిమిదవ సమావేశం.. వర్షాకాల సమావేశం ప్రారంభమవుతోంది. దేవుడైన ఇంద్రుడి ఆశీస్సులతో ఈ రోజు ఉదయం ఢిల్లీలో కురిసిన వర్షం వాతావరణాన్ని నూతన శక్తితో, తాజాదనంతో నింపింది. ఇదే మంగళకరమైన వాతావరణంలో పార్లమెంట్ దేశ అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య సంస్థగా గౌరవనీయులైన సభ్యులందరినీ స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉంది’అని పేర్కొన్నారు.
 

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