టీవీల ముందు జనసంద్రం.. రోడ్లపై నిశ్శబ్దం!

భారతీయ టెలివిజన్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే అద్భుతమైన కాలం ఒకప్పుడు ఉండేది. ఓటీటీలు, వందలకొద్దీ ఛానెళ్లు లేని ఆ రోజుల్లో ఒకే ఒక్క షో కోసం యావత్ దేశం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూసేది. సరిగ్గా నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం దూరదర్శన్పై ప్రసారమైన ఒక అద్భుతమైన ధారావాహిక దేశంలోనే టెలివిజన్ విప్లవానికి నాంది పలికింది. ఆ కాలంలో ఈ షో వస్తోందంటే చాలు, పనులు అన్నీ పక్కన పెట్టి జనం టీవీల ముందు వాలిపోయేవారు.
టెలివిజన్ చరిత్రలో..
భారతీయ టెలివిజన్ రంగంలో సరికొత్త శకానికి తెరతీసిన ఆ అపూర్వ ధారావాహికే 'హమ్ లోగ్'. జూలై 7, 1984న దూరదర్శన్పై ప్రసారమైన ఈ మొదటి ఎపిసోడ్ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం వినోదం పంచడమే కాకుండా, ప్రతి ఇంట్లోనూ కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఒకచోట చేర్చడంలో ఈ సీరియల్ కీలక పాత్ర పోషించింది. నాటి సమాజంలో టీవీ సీరియల్స్కు బలమైన పునాది వేసింది ఈ ధారావాహికే అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు.
వీధుల్లో నిశ్శబ్దం.. ఇళ్లల్లో కోలాహలం
ఈ షో ప్రసారమయ్యే సమయంలో గల్లీలు, మురికివాడలు, ప్రధాన వీధులన్నీ పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోయేవి. జనాలు ఎవరి ఇళ్లలో టీవీలు ఉంటే అక్కడికి లేదా పొరుగువారి ఇంట్లోకి పరుగులు తీసేవారు. రోడ్లపై ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించకుండా కేవలం ఈ షో కోసం టీవీల ముందు వాలిపోయేవారు. ఆ రోజుల్లో ఏర్పడిన ఈ క్రేజ్ ధారావాహికలపై జనాలకు ఉన్న విపరీతమైన ఆసక్తిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.
మధ్యతరగతి కుటుంబాల దైనందిన పోరాటం
1980ల నాటి దిల్లీలోని ఒక దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం ఎదుర్కొనే కష్టాలు, ఆశయాలు, విజయాల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగింది. నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, లింగ వివక్ష, మద్యపాన వ్యసనం వంటి సున్నితమైన సామాజిక అంశాలను ఇందులో చాలా వాస్తవికంగా ప్రతిబింబించారు. ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబం తమ ఇంట్లోని కథే ఇదంటూ దీనికి కనెక్ట్ అయిపోయింది.
విదేశీ ఫార్మాట్ స్ఫూర్తితో రూపకల్పన
ఈ వినూత్న ప్రయత్నానికి మెక్సికన్ టీవీ సిరీస్ ‘వెన్ కొన్మిగో’ (1975) స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. విద్య, వినోదాన్ని జోడించి ‘ఎడ్యుటైన్మెంట్’ పద్ధతిలో దీన్ని మలిచారు. అప్పట్లో మెక్సికో పర్యటనకు వెళ్లిన కేంద్ర మంత్రి ఆలోచన నుంచి ఈ కాన్సెప్ట్ పుట్టుకొచ్చింది. దీనికి ప్రముఖ రచయిత్రి/రచయిత అయిన మనోహర్ శ్యామ్ జోషి మాటలు అందించగా, పి. కుమార్ వాసుదేవ్ అత్యద్భుతంగా డైరెక్ట్ చేశారు.
17 నెలల ప్రయాణం.. 156 ఎపిసోడ్ల మెరుపులు
సుమారు 17 నెలల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగిన ఈ సోప్ ఒపెరా మొత్తం 156 ఎపిసోడ్లను పూర్తి చేసుకుంది. డిసెంబర్ 17, 1985న దీని చివరి ఎపిసోడ్ ప్రసారమైంది. వినోద రంగంలో నూతన ఒరవడిని సృష్టించిన ఈ షోలో వినోద్ నాగ్పాల్, జయశ్రీ అరోరా, రాజేష్ పూరి, సుష్మా సేత్ వంటి దిగ్గజ నటులు తమ అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.
అపురూప జ్ఞాపకాలు
నాటి తరం ప్రేక్షకులకు కేవలం ఇదొక టెలివిజన్ షో మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగాల ప్రయాణం. పాత్రల ద్వారా సమాజంలోని రుగ్మతలను ఎత్తిచూపుతూనే, ప్రతి ముగింపులోనూ అశోక్ కుమార్ ఇచ్చే సందేశాలు ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేశాయి. ఆధునిక కాలంలో ఎన్ని వందల ఛానెల్స్ వచ్చినా, నాటి ‘హమ్ లోగ్’ సృష్టించిన చరిత్ర, దాని ప్రభావం భారతీయ టెలివిజన్ మైలురాయిగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది.
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