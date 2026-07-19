ఉలిక్కిపడ్డ ఇరాన్‌.. 5.0 తీవ్రతతో భూకంపం

ఖుజెస్తాన్ : ఇరాన్లోని నైరుతి ఖుజెస్తాన్ ప్రావిన్స్లోని సలాండ్ ప్రాంతంలో ఆదివారం 5.0 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఇరాన్ రెడ్ క్రెసెంట్ సొసైటీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ భూకంపం సుమారు 12 కిలోమీటర్ల (7.5 మైళ్లు) లోతులో సంభవించింది. భూకంప కేంద్రానికి సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో సంభవించిన నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు రెండు రెస్క్యూ బృందాలను పంపినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
యుద్ధ విరమణ ఒప్పందం విఫలమైన తర్వాత గత వారం రోజులుగా అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య దాడులు కొనసాగుతూ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఈ భూకంపం సంభవించింది. అరేబియన్- యురేషియన్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు కలిసే సరిహద్దులో ఉండటం వల్ల ఇరాన్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక భూకంప ప్రభావిత దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది. ఈ ప్లేట్ల నిరంతర కదలికల వల్ల దేశంలోని పశ్చిమ, దక్షిణ ప్రాంతాలైన ఖుజెస్తాన్, కెర్మన్షా, హొర్మోజ్గాన్ ప్రావిన్స్లలో తరచుగా భూకంపాలు సంభవిస్తుంటాయి. ఇరాన్లో సంభవించే అనేక భూకంపాలు తక్కువ తీవ్రతతో ఉండి పెద్దగా ప్రభావం చూపవు.
అయితే, ఉపరితలానికి దగ్గరగా సంభవించే భూకంపాలు ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు. ఇటువంటి భూకంపాలు బలమైన ప్రకంపనలను సృష్టించి, ముఖ్యంగా జనాభా అధికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో నష్టాన్ని కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్లో ఇటీవలి నెలల్లో నమోదైన వరుస భూకంపాల్లో ఇది తాజా ఘటన. జూన్ 2026లో దక్షిణ హొర్మోజ్గాన్ ప్రావిన్స్లో 5.0 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది, అయితే ఎటువంటి భారీ నష్టం లేదా ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దేశం తరచుగా భూకంపాల బారిన పడే అవకాశం ఉన్నందున, శాస్త్రవేత్తలు ఇరాన్ ఫాల్ట్ లైన్లను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.