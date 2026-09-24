భారత్-పాకిస్థాన్‌ వంటి వివాదాలపై అమెరికా కీలక కామెంట్స్‌

ప్రపంచంలో ప్రధాన సంఘర్షణలను పరిష్కరించేందుకు ప్రస్తుతం సమర్థమైన అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ లేదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో అన్నారు. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య తలెత్తే ఉద్రిక్తతలను పరిష్కరించేందుకు కూడా ప్రస్తుతం పనిచేసే వ్యవస్థ కనిపించడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. న్యూయార్క్లో ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం ఉన్నతస్థాయి వారోత్సవాల సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడిన రూబియో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అంతర్జాతీయ వ్యవస్థకు విలువ ఉందని అమెరికా గుర్తిస్తోందని రూబియో చెప్పారు. ఐక్యరాజ్యసమితికి అపారమైన సామర్థ్యం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా చెప్పారని గుర్తుచేశారు. అయితే ఆ వ్యవస్థ తన సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా పనిచేయడం లేదని అన్నారు.
“అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఉపయోగకరమైన అంశాలను మేం చూస్తున్నాం. అందుకే మేం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఐక్యరాజ్యసమితికి అపారమైన సామర్థ్యం ఉందని అధ్యక్షుడు కూడా చెప్పారు” అని రూబియో అన్నారు. అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ తన అసలు ఉద్దేశం, పరిధిని దాటి అనేక అంశాల్లో జోక్యం చేసుకుంటోందని రూబియో విమర్శించారు. “అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ విఫలమవుతోందని పలువురు నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. తన పరిధిని, ఉద్దేశాన్ని దాటి వెళ్లడమే అందుకు కారణం. చేయాల్సిన అవసరం లేని అనేక విషయాల్లో అది జోక్యం చేసుకుంటోంది. ప్రపంచంలోని దాదాపు ఏ ప్రధాన సంఘర్షణనూ పరిష్కరించలేకపోతోంది” అని ఆయన అన్నారు.
థాయ్లాండ్-కంబోడియా మధ్య జరిగిన ఘర్షణ, భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య తలెత్తే అవకాశం ఉన్న సంఘర్షణలను ప్రస్తావిస్తూ.. ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించగల సమర్థమైన అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఉంటే బాగుండేదని రూబియో అన్నారు. ప్రస్తుతం అలాంటి వ్యవస్థ లేదని పేర్కొన్నారు.
అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ సమర్థంగా పనిచేయనంతకాలం దేశాలు తమ జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తాయని రూబియో స్పష్టం చేశారు. “అమెరికా ఎల్లప్పుడూ తన దేశ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ప్రయోజనాల కోసం అమెరికా ప్రయోజనాలను ఎప్పటికీ పక్కన పెట్టం” అని ఆయన అన్నారు.
రూబియో వ్యాఖ్యలు ట్రంప్ ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రసంగంలో భారత్-పాకిస్థాన్ గతేడాది ఘర్షణను తానే పరిష్కరించానని మరోసారి చెప్పిన మరుసటి రోజే వెలువడ్డాయి. భారత్ మాత్రం కాల్పుల విరమణపై అవగాహన రెండు దేశాల సైన్యాల డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ మధ్య జరిగిన ప్రత్యక్ష చర్చల ద్వారా ఏర్పడిందని స్పష్టం చేస్తోంది.