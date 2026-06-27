 దుబాయ్‌లో క్షిపణి అలర్ట్‌ కలకలం.. ఏం జరిగింది? | Incoming Missile Alert Sounded In Dubai Message Viral | Sakshi
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దుబాయ్‌లో క్షిపణి అలర్ట్‌ కలకలం.. ఏం జరిగింది?

Jun 27 2026 8:53 AM | Updated on Jun 27 2026 9:10 AM

Incoming Missile Alert Sounded In Dubai Message Viral

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని దుబాయ్ నగరంలో శుక్రవారం అనూహ్యంగా మిస్సైల్ హెచ్చరిక (మిస్సైల్ అలర్ట్) జారీ కావడంతో ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థ ద్వారా మొబైల్ ఫోన్లకు పంపిన సందేశంలో క్షిపణి దాడి జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొనడంతో నగరవాసులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొంతమంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా, మరికొందరు సోషల్‌ మీడియాలో ఈ సమాచారాన్ని పంచుకోవడంతో వార్త వేగంగా వ్యాపించింది.

అయితే, కొద్ది నిమిషాలకే యూఏఈ అధికారులు మరో ప్రకటన విడుదల చేసి, ముందుగా పంపిన మిస్సైల్ అలర్ట్‌ను పట్టించుకోవద్దని ప్రజలకు సూచించారు. సాంకేతిక లోపం (టెక్నికల్ గ్లిచ్) కారణంగానే ఆ హెచ్చరిక పొరపాటున జారీ అయిందని, దేశ భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావద్దని, సాధారణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఈ ఘటనకు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు కూడా కారణమయ్యాయి. అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో భద్రతా పరిస్థితులపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇలా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దుబాయ్‌లో మిస్సైల్ అలర్ట్ రావడంతో అది నిజమైన భద్రతా హెచ్చరికేనని చాలామంది భావించారు.

అయితే యూఏఈ ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ.. దుబాయ్‌లో ఎలాంటి క్షిపణి దాడి జరగలేదని, ఎటువంటి శత్రు దాడి ముప్పు కూడా లేదని వెల్లడించింది. అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థలో ఏర్పడిన సాంకేతిక లోపం వల్ల మాత్రమే ఈ సందేశం ప్రజలకు వెళ్లిందని పేర్కొంది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా వ్యవస్థను సమీక్షిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో కొద్దిసేపు దుబాయ్‌లో భయాందోళనలు నెలకొన్నప్పటికీ, అధికారుల స్పష్టీకరణతో పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. అయితే పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.

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