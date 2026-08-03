నాకు అస్సలు సిగ్గు లేదు.. అంత ఖర్చు చేసి..: మాధవన్‌

‘‘నా జీవితంలో కొనుగోలు చేసిన అత్యంత ఖరీదైనది ఈ యాచ్.. ఇది దుబాయ్లో ఉంది’’ అని సినీనటుడు ఆర్.మాధవన్ వెల్లడించారు. ఆ యాచ్ దాదాపు 40 అడుగులు ఉంటుంది. మాధవన్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎక్కువగా బయటకు చెప్పరు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా చెప్పారు.
దుబాయ్లో తనకు ఉన్న యాచ్ కేవలం ఓ విలాసవంతమైన పడవ మాత్రమేకాదని, లైసెన్స్ పొందిన కెప్టెన్ కావాలన్న తన చిరకాల కలను నెరవేర్చిందని చెప్పారు. తన ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి కూడా మాధవన్ బహిరంగంగా మాట్లాడారు. తన బ్యాంకు ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉందో తాను తరచుగా చూసుకోనని చెప్పారు.
“నా బ్యాంకు ఖాతా విషయంలో నాకు చాలా అభద్రతా భావం ఉంటుంది. నా దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందో, ఎంత ఖర్చు చేయగలనో నాకు నిజంగా తెలియదు. అయితే, నా దగ్గర ఎంత ఉందో ఓ స్థూల అవగాహన మాత్రం ఉంది” అని చెప్పారు.
తన యాచ్ను ‘సాధారణ, చిన్న పడవ’గా మాధవన్ పేర్కొన్నారు. కుటుంబ అవసరాలకు సరిపడే చిన్న పడవగానే దానిని అభివర్ణించినప్పటికీ, అది తన జీవితంలో చేసిన అత్యంత ఖరీదైన కొనుగోలు అని తెలిపారు. ఆ కొనుగోలు తనకు ఎంతో ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత లక్ష్యంతో ముడిపడి ఉండటంతో డబ్బు ఖర్చు చేసినందుకు “నాకు అస్సలు సిగ్గు లేదు” అని చెప్పారు.
“నా దగ్గర కుటుంబానికి సరిపడే సాధారణ, చిన్న పడవ ఉంది. కానీ నేను ఎప్పటినుంచో కెప్టెన్ లైసెన్స్ పొందాలని అనుకున్నాను. ప్రతి ఏడాదిని కొత్త నైపుణ్యం నేర్చుకుంటూ ప్రత్యేకంగా మార్చుకోవాలనుకుంటాను” అని మాధవన్ చెప్పారు. ఆయన కొవిడ్-19 సమయంలో పడవను నడపడం నేర్చుకుని, కెప్టెన్ లైసెన్స్ పొందేందుకు అవసరమైన అర్హతలు పూర్తి చేశారు.
“కొవిడ్ సమయంలో నేను నేర్చుకున్న కొత్త నైపుణ్యం కెప్టెన్ లైసెన్స్ పొందడం, పడవను నడపడం. అది అంత కష్టమైన పని కాదు. 10-15 రోజులు కూర్చొని చదవాలి. పరీక్షలు, ప్రాక్టికల్స్ రాయాలి. ఆ తర్వాత లైసెన్స్ ఇస్తారు” అని వివరించారు.
మాధవన్ దుబాయ్కు ఎందుకు మారారు?
తన కుమారుడు వేదాంత్ ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మింగ్ కెరీర్ కోసం మాధవన్ కుటుంబం తాత్కాలికంగా దుబాయ్ మెరీనాకు మారింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో శిక్షణ కొనసాగిస్తున్న వేదాంత్కు అత్యుత్తమ సదుపాయాలు దగ్గరగా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడింది. దుబాయ్లో వారి ఇల్లు జలతీర ప్రాంతంలో ఉంది. ఆధునిక సౌకర్యాలు, మెరీనా దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం అది.
విలాసవంతమైన కార్లు, బైక్లు
దుబాయ్ ఇల్లు, యాచ్తో పాటు మాధవన్ వద్ద పలు విలాసవంతమైన వాహనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన కార్ల సేకరణలో సుమారు రూ.80 లక్షల విలువైన మెర్సిడెస్-బెంజ్, దాదాపు రూ.కోటి విలువైన రేంజ్ రోవర్ ఉన్నట్టు సమాచారం. మాధవన్కు మోటార్సైకిళ్లపై కూడా ఆసక్తి ఉంది. సుమారు రూ.40 లక్షల విలువైన రోడ్మాస్టర్ క్రూయిజర్, యమహా వి-మ్యాక్స్, బీఎండబ్ల్యూ కె1600 జీటీఎల్, డుకాటి డియావెల్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.