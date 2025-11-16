మెక్సికో: మెక్సికో: మెక్సికో వీధుల్లో ప్రస్తుతం ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. జెన్-జెడ్(‘జెనరేషన్-జీ’) నిరసనలు ఉద్రిక్తతలకు దారి తీశాయి. మెక్సికోలో మేయర్ దారుణ హత్య.. పెరిగిపోతున్న హింసపై యువతలో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా పెల్లుబికిన నిరసనలు.. ఏకంగా అధ్యక్ష భవనం ముట్టడి వరకు వెళ్లాయి. దీంతో, పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. జెన్-జెడ్, పోలీసులు మధ్య ఘర్షణల కారణంగా దాదాపు వంద మందికి పైగా పోలీసులు గాయపడ్డినట్టు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
మెక్సికో సిటీలో శనివారం జెన్-జెడ్ నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్బామ్ నివసించే నేషనల్ ప్యాలెస్ చుట్టూ ఉన్న ఇనుప కంచెలను ముసుగులు ధరించిన కొందరు నిరసనకారులు కూల్చివేశారు. నిరసనకారులు ప్రస్తుత అధ్యక్షురాలి పార్టీకి వ్యతిరేకంగా “మోరెనా.. గద్దె దిగు” అంటూ నినాదాలు చేశారు. “కార్లోస్ చావలేదు, ప్రభుత్వమే చంపింది” అంటూ నేరాలను, హింసను అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధ్యక్ష భవనంలోకి దూసుకెళ్తే ప్రయత్నం చేశారు.
BREAKING: MEXICO🔴 THE NATIONAL PALACE HAS FALLEN
The National Palace in Mexico City has been overrun — crowds flooding the gates, barriers collapsing, and the government losing control in real time.
This is not a protest.
This is a national eruption — the kind that signals… pic.twitter.com/V4GEZydhLg
— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) November 15, 2025
దీంతో అల్లర్లను అదుపుచేసే పోలీసులకు, ప్రదర్శనకారులకు మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ చెలరేగింది. అనంతరం, పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించాల్సి వచ్చింది. ఈ సందర్బంగా మెక్సికో సిటీ ప్రజా భద్రతా కార్యదర్శి పాబ్లో వాజ్క్వెజ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ఘర్షణల్లో 100 మంది పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి. వారిలో 40 మంది ఆసుపత్రిలో చేరారు. మరో 20 మంది పౌరులు కూడా గాయపడడ్డారు. ఘర్షణల్లో భాగంగా మరో 20 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
Te pido un favor ?
No dejes de hablar de la represión en México , nadie de la izquierda te lo va a mostrar ni a contar , pero el pueblo mexicano cuenta con nosotros para visibilizarlo , vale un 🖐️ pic.twitter.com/TR9TmQNIBb
— @IsraelVive (@IsraelVive1948) November 15, 2025
నిరసనలు ఎందుకు?
ఈ నెల (నవంబర్) ఒకటో తేదీన, పశ్చిమ రాష్ట్రమైన మికోకాన్లోని ఉరుపాన్ నగర మేయర్, కార్లోస్ మంజో, నేర వ్యతిరేక విధానాలకు పేరుగాంచిన వ్యక్తి. ఆయనను ‘డే ఆఫ్ ది డెడ్’ బహిరంగ కార్యక్రమంలో దుండగులు కాల్చి చంపారు. ఈ దారుణ హత్య దేశవ్యాప్తంగా యువతలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేపింది. ప్రభుత్వాలు హింసను అరికట్టడంలో విఫలమయ్యాయంటూ నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. దీంతో మెక్సికో సిటీతో పాటు పలు నగరాల్లో వేలాది మంది యువత ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. ఇక, జెన్-జెడ్ నిరసనలకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
El pueblo ya despertó y perdió el miedo a las Narcodictaduras. La izquierda corrupta, violenta y saqueadora que gobierna en #Mexico empieza a desmoronarse.#MarchaNacional #GeneraciónZ Hoy México despertó.#Colombia cuando? pic.twitter.com/OpyhlE1jTY
— Decko. (@Frankzm) November 15, 2025