 న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | ​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos | Sakshi
న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Jan 1 2026 11:08 AM | Updated on Jan 1 2026 11:49 AM

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos1
1/15

న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos2
2/15

ఫ్యామిలీతో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos3
3/15

ఫ్యామిలీతో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos4
4/15

కృతి శెట్టి (Krithi Shetty)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos5
5/15

విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos6
6/15

నిధి అగర్వాల్‌, తమన్ (Nidhhi Agerwal-Thaman)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos7
7/15

రష్మిక మందన్న (Rashmika Mandanna)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos8
8/15

దీప్‌శిఖ చంద్రన్ (Deepshikha Chandran)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos9
9/15

అనుపమ పరమేశ్వరన్ (Anupama Parameswaran)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos10
10/15

నేహా శెట్టి (Neha Shetty)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos11
11/15

ఫ్యామిలీతో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos12
12/15

సిద్ధార్థ్ , అతిథి రావు హైదరి (Siddharth, Aditi Rao Hydari)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos13
13/15

శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos14
14/15

కుషిత కల్లపు (Kushita Kallapu)

​Celebrities Wishes Happy New Year 2026: Photos15
15/15

కోమలీ ప్రసాద్ (Komalee Prasad)

# Tag
New Year 2026 New Year Celebrations New Year Events Allu Arjun Kiran Abbavaram photo gallery Rashmika Mandanna
