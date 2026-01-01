న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

1/15
న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు
2/15
ఫ్యామిలీతో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram)
3/15
ఫ్యామిలీతో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram)
4/15
కృతి శెట్టి (Krithi Shetty)
5/15
విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda)
6/15
నిధి అగర్వాల్, తమన్ (Nidhhi Agerwal-Thaman)
7/15
రష్మిక మందన్న (Rashmika Mandanna)
8/15
దీప్శిఖ చంద్రన్ (Deepshikha Chandran)
9/15
అనుపమ పరమేశ్వరన్ (Anupama Parameswaran)
10/15
నేహా శెట్టి (Neha Shetty)
11/15
ఫ్యామిలీతో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun)
12/15
సిద్ధార్థ్ , అతిథి రావు హైదరి (Siddharth, Aditi Rao Hydari)
13/15
శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan)
14/15
కుషిత కల్లపు (Kushita Kallapu)
15/15
కోమలీ ప్రసాద్ (Komalee Prasad)