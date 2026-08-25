భారతీయ విద్యార్థులను ఆకర్షించేందుకు ఫ్రాన్స్ భారీ ప్రణాళిక

భారతీయ విద్యార్థులను ఆకర్షించేందుకు ఫ్రాన్స్ భారీ ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తోంది. 2030 నాటికి ఫ్రాన్స్లో చదువుకునే భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యను 30,000కు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో ఫ్రాన్స్లో 9,100 మంది భారతీయ విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ఎక్కువగా వస్తున్న దేశాల్లో భారత్ 11వ స్థానంలో ఉంది.
ఇప్పటివరకు విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాన ఆప్షన్లుగా ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు విద్యార్థులు కేవలం విశ్వవిద్యాలయాల ర్యాంకింగ్స్నే కాకుండా చదువు ఖర్చు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, వీసా నిబంధనలు, జీవన వ్యయం, చదువు పూర్తయ్యాక అవకాశాలు వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ మార్పు ఫ్రాన్స్కు అనుకూలంగా మారుతోంది.
ఫ్రాన్స్ తనను తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన ఉన్నత విద్య అందించే దేశంగా పరిచయం చేసుకుంటోంది. ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అర్హత ఉన్న యూరోపియన్ యూనియన్కు చెందని విద్యార్థులకు అనేక ఇంగ్లీషు మాట్లాడే దేశాల్లోని విశ్వవిద్యాలయాలతో పోలిస్తే తక్కువ ఫీజులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉన్నత విద్యలో గణనీయమైన భాగాన్ని ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా భరిస్తోంది. అయితే అన్ని విద్యాసంస్థలు తక్కువ ఖర్చుతో ఉండవు. ప్రైవేట్ బిజినెస్ స్కూళ్లు, ప్రత్యేక విద్యాసంస్థల్లో ఫీజులు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. పారిస్ వంటి నగరాల్లో జీవన వ్యయం కూడా అధికంగా ఉంటుంది.
ఇంగ్లీషులో 1,500కు పైగా కోర్సులు
ఫ్రాన్స్లో ఇంగ్లీష్లో బోధించే కోర్సుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 1,500కు పైగా కోర్సులు ఇంగ్లీష్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్యా స్థాయిలో వీటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో ఫ్రెంచ్ భాషపై పూర్తి పట్టు లేకపోయినా భారతీయ విద్యార్థులు ఫ్రాన్స్లో చదువుకునే అవకాశాలను పరిశీలించవచ్చు. అయితే ఫ్రెంచ్ భాష నేర్చుకోవడం పూర్తిగా అనవసరం కాదు. ఫ్రాన్స్లో చదువు పూర్తయ్యాక అక్కడే ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారికి ఫ్రెంచ్ భాష తెలిసి ఉండటం ఇంటర్న్షిప్లు, ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తులు, రోజువారీ జీవితం వంటి విషయాల్లో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ఏఐ, సాంకేతిక రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఫ్రాన్స్ ఇప్పుడు కేవలం డిగ్రీలను అందించే దేశంగా కాకుండా చదువు తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విద్యా గమ్యస్థానంగా తనను నిలబెట్టుకోవాలని చూస్తోంది. అంతరిక్ష, ఇంజినీరింగ్, విలాస వస్తువుల నిర్వహణ, వ్యాపారం, విజ్ఞానం, సాంకేతిక రంగాల్లో ఫ్రాన్స్కు బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ప్రత్యేకంగా కృత్రిమ మేధస్సు, అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగాలు భారత్-ఫ్రాన్స్ సంబంధాల్లో కీలకంగా మారుతున్నాయి. సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలపై ఆసక్తి ఉన్న భారతీయ విద్యార్థులకు ఇవి కొత్త అవకాశాలను అందిస్తాయి. ఫ్రాన్స్లో మాస్టర్స్ లేదా అంతకంటే ఉన్నత స్థాయి విద్య పూర్తి చేసిన అర్హత కలిగిన అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు చదువు తర్వాత ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి కొంతకాలం ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్కాలర్షిప్లు, పరిశ్రమలతో విద్యాసంస్థల అనుసంధానం, చదువు తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిసి ఫ్రాన్స్ను భారతీయ విద్యార్థులకు మరింత ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్లుగా మారుస్తున్నాయి.
భారత్కు ఫ్రాన్స్లో పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యం
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జూన్లో ఫ్రాన్స్ పర్యటన సందర్భంగా ఇరు దేశాలు ఆవిష్కరణ రంగాలకు సంబంధించిన 19 ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. భారత్-ఫ్రాన్స్ ఆవిష్కరణ రోడ్మ్యాప్ 2030ను స్వీకరించాయి. కృత్రిమ మేధస్సుపై సంయుక్త భారత్-ఫ్రాన్స్ కార్యాచరణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. విద్యార్థుల రాకపోకలు కూడా ఈ విస్తృత భాగస్వామ్యంలో భాగంగా మారుతున్నాయి. భారతీయ విద్యార్థులను ఆకర్షించడం ద్వారా ఫ్రాన్స్ తన పరిశోధన, సాంకేతికత, వ్యాపార రంగాలకు ప్రతిభావంతులైన యువతను తీసుకురావాలని చూస్తోంది.
భారత్ మాత్రం విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు నమ్మదగిన గమ్యస్థానాల సంఖ్యను పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. భారతీయ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఫ్రాన్స్లోని విద్యా అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు అక్టోబర్లో ముంబై, పుణే, న్యూఢిల్లీ, బెంగళూరులో ‘చూస్ ఫ్రాన్స్’ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. 50కి పైగా ఫ్రెంచ్ విద్యాసంస్థలు ఇందులో పాల్గొని కోర్సులు, స్కాలర్షిప్లు, వీసాలు, విద్యార్థి జీవితం గురించి సమాచారం అందించనున్నాయి.
విద్యార్థులు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అంశాలు
ఫ్రాన్స్లో చదువు తక్కువ ఖర్చుతో ఉండొచ్చనే కారణంతోనే నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల మధ్య ఫీజుల్లో భారీ తేడాలు ఉండవచ్చు. వసతి, జీవన వ్యయం, ఫ్రెంచ్ భాష అవసరం, వీసా నిబంధనలు, చదువు తర్వాత ఉద్యోగానికి సంబంధించిన నియమాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.