భారత రక్షణ సామర్థ్యాన్ని స్వయంసమృద్ధి దిశగా వేగవంతం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఓ) అభివృద్ధి చేసిన అన్ని రకాల సాంప్రదాయ (కన్వెన్షనల్) క్షిపణి వ్యవస్థల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దేశీయ రక్షణ పరిశ్రమలకు బదిలీ చేసేందుకు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆమోదం తెలిపారు. పరిశోధన స్థాయి నుంచి పారిశ్రామిక స్థాయి క్షిపణి ఉత్పత్తి వైపు అడుగులు వేయడంలో ఈ నిర్ణయం ఒక ప్రధాన మైలురాయిగా నిలవనుంది.
చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకోవడం కంటే ముందే మేల్కొనడం శ్రేయస్కరం అనే చందంగా.. మారుతున్న సరిహద్దు భౌగోళిక రాజకీయ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ తన సైనిక సన్నద్ధతను మునుపెన్నడూ లేనంతగా బలోపేతం చేస్తోంది. విదేశీ దిగుమతులపైనే నిరంతరం ఆధారపడితే తాను తవ్విన గోతిలో తానే పడక తప్పదు అనే చేదు నిజాన్ని గ్రహించిన ప్రభుత్వం స్వదేశీ రక్షణ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో డీఆర్డీఓ సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడం వల్ల భారతీయ ప్రైవేట్ దిగ్గజాలతో పాటు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్ఎంఈ) క్షిపణి తయారీ సప్లై చైన్లో చురుగ్గా భాగస్వామ్యం కానున్నాయి.
దేశీయ సాంకేతిక ప్రతిభ అడవి కాచిన వెన్నెల కాకుండా పారిశ్రామిక స్థాయి ఉత్పత్తిగా మారడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రారంభ దశ నుంచే పరిశ్రమలను భాగస్వామ్యం చేయడం వల్ల నాణ్యతా ప్రమాణాలు మెరుగుపడి వేగవంతమైన ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతుంది. రక్షణ రంగంలో ఆత్మనిర్భరత సాధించడంతో పాటు కంటికి రెప్పలా దేశ సరిహద్దులను కాపాడుకోవడంలో, రక్షణ ఎగుమతులను పెంచడంలో ఈ స్వదేశీ సాంకేతిక విప్లవం అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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