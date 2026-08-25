 పైలట్లకు డోపింగ్ పరీక్షలు! | 100% Random Doping Tests for Pilots DGCA Rules Indian Aviation Safety | Sakshi
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పైలట్లకు డోపింగ్ పరీక్షలు!

Aug 25 2026 5:16 PM | Updated on Aug 25 2026 5:20 PM

100% Random Doping Tests for Pilots DGCA Rules Indian Aviation Safety

భారత విమానయాన రంగాన్ని భద్రతా పరంగా మరింత బలాపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. విమాన పైలట్లు, క్యాబిన్ క్రూ సభ్యుల శారీరక, మానసిక ద్రుడత్వాన్ని, ప్రయాణికుల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 100 శాతం ర్యాండమ్‌ డోపింగ్ (ఆల్కహాల్/మత్తు పదార్థాలు) పరీక్షలు నిర్వహించే దిశగా కేంద్ర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ముమ్మరంగా అడుగులు వేస్తోంది. 'పాము చావకుండా, కర్ర విరగకుండా' ఉన్న పాత నిబంధనలకు స్వస్తి పలికి భద్రతలో అత్యున్నత ప్రమాణాలు నెలకొల్పడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.

ఇప్పటివరకు కేవలం కొంత శాతం సిబ్బందికి మాత్రమే పరిమితమైన ప్రీ-ఫ్లైట్ లేదా పోస్ట్-ఫ్లైట్ పరీక్షలను నిర్వహించేవారు. ఇకపై విమానాశ్రయాల్లో ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధమవుతోంది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) ప్రతిపాదించిన ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలు అగ్నికి ఆజ్యం తోడైనట్లు కొన్నిసార్లు పైలట్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఎదురయ్యే ముప్పును ప్రాథమిక దశలోనే తుంచేస్తాయి. తీగ లాగితే డొంక కదిలినట్లు ఒకసారి సిబ్బంది అలసత్వం వహిస్తే వేలమంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో దీపాల్లా మారుతాయనే హెచ్చరికలతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని అత్యంత వేగంగా పరిశీలిస్తోంది.

ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం... నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ(నాడా) మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా అత్యంత కచ్చితత్వంతో కూడిన ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ద్వారా రక్త, ఉమ్మి, మూత్ర నమూనాలను సేకరించి డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్ ప్రభావాన్ని గుర్తిస్తారు. కాలం చెల్లిన పద్ధతులకు పాతరేసి పారదర్శకమైన డిజిటల్ ట్రాకింగ్ విధానాన్ని తీసుకురానున్నారు. ఒకవేళ ఏ పైలట్ అయినా ఈ పరీక్షల్లో దోషిగా తేలితే అతడి లైసెన్స్‌ను తాత్కాలికంగా రద్దు చేయడం నుంచి తీవ్రమైన సందర్భాల్లో శాశ్వతంగా రద్దు చేసే వరకు కఠిన చర్యలు ఉంటాయి.

ప్రయాణికుల క్షేమమే పరమావధిగా సాగుతున్న ఈ కసరత్తు ఏవియేషన్ రంగంలో నూతన శకానికి నాంది పలకనుంది. ముందు జాగ్రత్త కన్నా మించిన మందు లేదు అనే నానుడిని నిజం చేస్తూ భారత ఆకాశ మార్గాల్లో సురక్షిత ప్రయాణానికి ఈ 100 శాతం ర్యాండమ్‌ పరీక్షలు ఓ రక్షణ కవచంలా నిలవనున్నాయి.

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