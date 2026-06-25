వెనెజువెలా, జపాన్లో భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. వెనిజులాలో సుమారు 7.1 తీవ్రత(రిక్టర్ స్కేలుపై)తో శక్తిమంతమైన భూకంపం వచ్చిన తర్వాత కరేబియన్ ప్రాంతానికి సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేసినట్లు అమెరికా సునామీ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రకంపనలు కొలంబియాలో కూడా గమనించినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.
భూకంపం సంభవించగానే కారకాస్లో ప్రజలు వెంటనే భవనాల నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొన్ని అపార్ట్మెంట్లలో పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి, అద్దాలు పగిలిపోయాయి.
A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026
వెనిజులాలో సంభవించిన భూకంపం కారణంగా ప్యూర్టో రికో, అమెరికా వర్జిన్ దీవులకు సునామీ ముప్పు ఉందని జాతీయ వాతావరణ సేవ సునామీ హెచ్చరిక కేంద్రం తెలిపింది. ప్రస్తుతం అమెరికా తీర ప్రాంతాలకు ఎలాంటి సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేయలేదని పేర్కొంది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం 18.04 గంటలకు మోంటాల్బాన్ ప్రాంతంలో 13.2 కిలోమీటర్ల లోతులో 7.1 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
“అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత, సముద్ర మట్టం హెచ్చుతగ్గులు, బలమైన సముద్ర ప్రవాహాల కారణంగా ప్యూర్టో రికో, వర్జిన్ దీవులకు సునామీ ముప్పు ఉంది. ఇవి తీర ప్రాంతాలు, బీచ్లు, నౌకాశ్రయాలు, తీర జలాల్లో ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు” అని తెలిపింది. ఇక, జపాన్లో 6.9 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
MORE: Multiple structures have reportedly collapsed after a strong earthquake struck Caracas. https://t.co/r1EaakspGy
— Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026
WATCH: Terrifying Moment Powerful 7.1-Magnitude Earthquake Rocks Caracas, Venezuela pic.twitter.com/D9A5cXEV6e
— Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026