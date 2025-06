ట్రంప్‌ సహనం కోల్పోయిన వేళ.. అంత మాట అనేశారేంటి?

వాషింగ్టన్‌: ఇజ్రాయెల్‌-ఇరాన్‌లపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ అంత ఎత్తున లేచారు. తన మధ్యవర్తిత్వంలో కాల్పుల విరమణ అని ఇరు దేశాలు ప్రకటించిన కాసేపటికే మళ్లీ క్షిపణులతో యుద్ధానికి దిగడంపై ట్రంప్‌ తీవ్ర అభ్యంతర వ్యక్తం చేశారు. ‘నాకు చెప్పిందేమిటి?.. మీరు చేస్తున్నదేంటి? అని ట్రంప్‌ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్‌.. సహనాన్ని కోల్పోయి అభ్యంతరకర పదజాలాన్ని కూడా వాడారు. ఇక వారి ఇస్టం.. వారికిష్టమొచ్చింది చేస్కుంటారు అంటూ ట్రంప్‌ మీడియా సాక్షిగా అసహనం ప్రదర్శంచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌ః మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Trump is absolutely FUMING that Israel & Iran have broke the ceasefire:



“We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the f*ck they're doing.”



He also warned Israel directly on Truth Social: “DO NOT DROP THOSE BOMBS.” pic.twitter.com/yHQeUybgUK

— J Stewart (@triffic_stuff_) June 24, 2025