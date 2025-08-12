 రవితేజ 'మాస్ జాతర' మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills | Sakshi
రవితేజ 'మాస్ జాతర' మూవీ HD స్టిల్స్‌

Aug 12 2025 11:31 AM | Updated on Aug 12 2025 11:36 AM

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills1
1/26

రవితేజ. ‘ధమాకా’ వంటి బ్లాక్‌బాస్టర్‌ మూవీ తర్వాత హీరో రవితేజ, హీరోయిన్‌ శ్రీలీల కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న తాజా చిత్రం ‘మాస్‌ జాతర’.

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills2
2/26

భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills3
3/26

ఈనెల 27న థియేటర్లలోకి రానుంది.

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills4
4/26

ఇప్పటికే రెండు పాటలు రిలీజ్ కాగా ఓ మాదిరి వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills5
5/26

రవితేజ సినిమా అంటే ఏయే అంశాలు ఉంటాయో.. 'మాస్ జాతర' టీజర్ అలానే ఉంది.

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills6
6/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills7
7/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills8
8/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills9
9/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills10
10/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills11
11/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills12
12/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills13
13/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills14
14/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills15
15/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills16
16/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills17
17/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills18
18/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills19
19/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills20
20/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills21
21/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills22
22/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills23
23/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills24
24/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills25
25/26

Ravi Teja Mass Jathara Movie HD Stills26
26/26

Tag
Ravi Teja Mass Jathara Movie Movie Working Stills Tollywood Sreeleela
View all
View all
