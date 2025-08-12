 తిరుపతి : జల సోయగాలతో కపిలతీర్థం పరిసర ప్రాంతాలు (ఫొటోలు) | Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala | Sakshi
తిరుపతి : జల సోయగాలతో కపిలతీర్థం పరిసర ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)

Aug 12 2025 11:12 AM | Updated on Aug 12 2025 11:50 AM

Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala1
తిరుమల గిరులు జల సోయగాలతో పరవశిస్తున్నాయి. నిత్యం గోవిందనామస్మరణతో మార్మోగే కైలాసగిరులు జలజలరావాలతో మార్మోగుతున్నాయి.

Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala2
ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆనందడోలికల్లో ముం చెత్తుతున్నాయి. శ్రీవారి భక్తులను సంతోష సాగరంలో హోలలాడిస్తున్నాయి.

Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala3
జిల్లాలో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న ముసురు వర్షాలతో జలపాతలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని మాల్వాడి గుండం, కపిలతీర్థం పరిసర ప్రాంతాలు పర్యాకుల మనసు దోచుకుంటున్నాయి.

Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala4
ఆకాశం నుంచి ఉవ్వెత్తున దుముకుతున్న జలపాతాలను పలువురు తమ సెల్ ఫోన్లలో బంధిస్తుండగా.. మరికొందరు సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala5
Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala6
Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala7
Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala8
Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala9
Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala10
Waterfall in Kapila Theertham At Tirumala11
మోహనకృష్ణ కేతారి- సాక్షి ఫొటో గ్రాఫర్,తిరుపతి

waterfall kapilatheertham tirumala photo gallery
