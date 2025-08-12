 కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ అందమే అసూయపడేలా (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ అందమే అసూయపడేలా (ఫొటోలు)

Aug 12 2025 8:52 AM | Updated on Aug 12 2025 8:52 AM

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos1
1/18

'ఉప్పెన' ఫేమ్ కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ మరింత గ్లామరస్ పోజులిస్తోంది. అందమే అసూయపడేలాంటి ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తోంది.

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos2
2/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos3
3/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos4
4/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos5
5/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos6
6/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos7
7/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos8
8/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos9
9/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos10
10/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos11
11/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos12
12/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos13
13/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos14
14/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos15
15/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos16
16/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos17
17/18

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos18
18/18

# Tag
Tollywood Actress Gallery Krithi Shetty photo gallery photo shoot
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ అందమే అసూయపడేలా (ఫొటోలు)
photo 2

ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో గో పూజలో పాల్గొన్న మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)
photo 3

వంట నూనె.. ఇలా వాడితే ఎంత ఆరోగ్యమో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

'ప్రతి నిమిషం నా తోడుగా ఉంది మీరే'.. తల్లిదండ్రులతో సింగర్ మధుప్రియ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : కిర్మాణీ ఆటోబయోగ్రఫీని ఆవిష్కరించిన సిరాజ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Vellampalli Srinivas About TDP Atrocities In Pulivendula ZPTC By Elections 1
Video_icon

పులివెందులలో టీడీపీ అరాచకాలపై వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఫైర్
TDP Leaders Overaction at Ontimitta 2
Video_icon

YSR జిల్లా ఒంటిమిట్టలో టీడీపీ నేతల అరాచకం
Janasena Activist Dinesh attack on Pavan 3
Video_icon

పవన్ పై దాడి చేసిన దినేష్‌కు కానిస్టేబుల్ సహకరించినట్లు ఆరోపణలు
Rahul Gandhi Sensational Comments on Election Commission 4
Video_icon

అసలు నిజాలు బయటపడతాయని ఈసీ భయపడుతోంది: రాహుల్ గాంధీ
Karnataka minister KN Rajanna resigns Rahul Gandhi Vote Theft Comments 5
Video_icon

మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన KN. రాజన్న
Advertisement