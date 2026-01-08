 ట్రంప్‌ బిగ్‌ షాక్‌.. భారత్‌పై ఏకంగా 500 శాతం టారిఫ్స్? | Bill Threatening 500 percent Tariff On India For Russia Oil Trade Gets Trump | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రంప్‌ బిగ్‌ షాక్‌.. భారత్‌పై ఏకంగా 500 శాతం టారిఫ్స్?

Jan 8 2026 11:56 AM | Updated on Jan 8 2026 12:10 PM

Bill Threatening 500 percent Tariff On India For Russia Oil Trade Gets Trump

వాష్టింగన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారత్‌కు భారీ షాక్‌ ఇవ్వనున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి తాజా పరిణామాలు. ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నారంటూ ఆయా దేశాలపై భారీ సుంకాల భారం మోపుతున్నారు. తాజాగా, భారత్‌పై మరోసారి టారిఫ్‌ పిడుగు వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.యూఎస్ సెనెటర్ లిండ్సే గ్రాహం రూపొందించిన శాంక్షనింగ్ ఆఫ్ రష్యా యాక్ట్- 2025 కు ట్రంప్ మద్దతు ప్రకటించారు.

ఈ బిల్లు ప్రకారం..ఈ కొత్త బిల్లు ప్రకారం.. రష్యా నుంచి అమెరికాలోకి దిగుమతి అయ్యే అన్ని వస్తువులు, సేవలపై కనీసం 500 శాతం సుంకం విధించనున్నారు. రష్యా దాని సాన్నిహిత్య దేశాలైన బ్రెజిల్, చైనాతో పాటు  భారత్‌పై 500శాతం టారిఫ్‌ విధించే అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అదే జరిగే భారత్‌-అమెరికాల మధ్య వాణిజ్య,వ్యాపార సంబంధాలు దెబ్బతింటాయని విశ్లేషకుల అంచనా  

ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధంలో  రష్యా పరోక్షంగా సహకరిస్తూ చమురును కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అమెరికా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా శాంక్షనింగ్ ఆఫ్ రష్యా యాక్ట్- 2025కును రూపొందిస్తుంది. ఆ చట్టంపై యూఎస్ సెనెటర్ లిండ్సే గ్రాహం నెలల తరబడి పనిచేస్తున్నారు. తాజాగా, చట్టం రూపకల్పన తుది అంకానికి చేరడంతో ఆయన ట్రంప్‌తో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో రష్యాను ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టే బిల్లుకు ట్రంప్‌ గ్రీన్‌ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు లిండ్సే గ్రాహం ధృవీకరించారు

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ప్రీరిలీజ్‌లో చిరంజీవి ,వెంకీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Rayalaseema Lift Irrigation Project 1
Video_icon

సొంత రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టిన చరిత్ర హీనుడు చంద్రబాబు
Employee Salaries To Rise By Rs Lakhs 2
Video_icon

ఆ ఉద్యోగుల జీతం నెలకు రూ.5 లక్షలు...
KSR Live Show On Chandrababu About Revanth Reddy Comments 3
Video_icon

రేవంత్ చెప్పింది నిజమే.. నిజం ఒప్పుకున్న బాబు?
Phone Tapping Case Re-Investigation Begins 4
Video_icon

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో.. రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముడికి సిట్ నోటీసులు
Youth Bike Stunts On Khammam Highway 5
Video_icon

హైవేపై రెచ్చిపోయిన పోకిరీలు
Advertisement
 