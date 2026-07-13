ఇరాన్ మాజీ అధ్యక్షుడితో 'మొసాద్' రహస్య డీల్!

ఇజ్రాయెల్ గూఢచార సంస్థ 'మొసాద్' ఇరాన్లో ఓ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం.. ప్రస్తుత పాలకులను గద్దె దించి ఆ స్ధానంలో ఇరాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు మహ్మూద్ అహ్మదినీజాద్ను కొత్త నాయకుడిగా కూర్చోబెట్టేందుకు మొసాద్ కొన్నేళ్లుగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
2024 లో హంగేరీ వేదికగా జరిగిన ఒక సదస్సులో అప్పటి మొసాద్ చీఫ్ డేవిడ్ బార్నియా అహ్మదినీజాద్తో కలిపి చర్చలు జరిపినట్లు సదరు నివేదిక పేర్కొంది. అహ్మదినీజాద్ విదేశీ ప్రయాణాలకు, నివాసాలకు సంబంధించిన ఖర్చుల కోసం ఇజ్రాయెల్ భారీగా ఆర్థిక సహాయం అందించినట్లు సమాచారం.
ఆ తర్వాత 2025 జూన్లో బుడాపెస్ట్లో కూడా ఆయన మొసాద్ ఏజెంట్లను కలిసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ పర్యటనలో అహ్మదినీజాద్ తన బాడీగార్డులైన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) కళ్ళు గప్పి మరి మొసాద్ ఏజెంట్లను కలిసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.