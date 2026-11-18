అంతర్జాతీయ పురుషుల దినోత్సవం – నవంబర్ 19
International Men’s Day 2026: పెళ్లే పురుషుడి జీవిత లక్ష్యమా? మారుతున్న యువత ఆలోచనలు, వివాహ వ్యవస్థలో సవాళ్లు : భారతీయ సమాజంలో ఒక పురుషుడి జీవితాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాల్లో వివాహం ఒకటిగా మారిపోయింది. చదువు పూర్తి చేయాలి, ఉద్యోగం సంపాదించాలి, ఆర్థికంగా స్థిరపడాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి, కుటుంబాన్ని పోషించాలి. ఒక పురుషుడి జీవితం ఈ క్రమంలోనే సాగాలని సమాజం తరతరాలుగా ఒక భావనను బలంగా నాటింది. అయితే ప్రతి పురుషుడి జీవిత లక్ష్యం పెళ్లేనా? పెళ్లి చేసుకోకూడదని నిర్ణయించుకునే పురుషుడి ఎంపికను సమాజం ఎందుకు గౌరవించలేకపోతోంది? వివాహం చేసుకున్న ప్రతి పురుషుడి జీవితం సంతోషంగానే ఉంటుందా? పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే గే పురుషులకు మన సమాజంలో తగిన గుర్తింపు, అంగీకారం లభిస్తున్నాయా? ఇలాంటి ప్రశ్నలను చర్చించాల్సిన అవసరం నేడు ఉంది.
పెళ్లి చేసుకోవాలనే సామాజిక ఒత్తిడి
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కుటుంబ వ్యవస్థకు, వివాహ సంప్రదాయాలకు ఇప్పటికీ ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఒక యువకుడు చదువు పూర్తి చేసి ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు అడిగే తదుపరి ప్రశ్న చాలాసార్లు పెళ్లి గురించే ఉంటుంది. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతుంది. 28, 30 లేదా 35 ఏళ్లు దాటినా పెళ్లి చేసుకోని పురుషుడిని చూసి సమాజం అనేక ప్రశ్నలు వేస్తుంది. పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోవడం లేదు? ఏదైనా సమస్య ఉందా? కుటుంబ బాధ్యతలు తీసుకోవాలనే ఆలోచన లేదా? అనే ప్రశ్నలు ఎదురవుతుంటాయి.
కానీ ఒక వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. నిరుద్యోగం, ఆర్థిక అస్థిరత, కుటుంబ బాధ్యతలు, కెరీర్ లక్ష్యాలు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, గత సంబంధాల్లో ఎదురైన అనుభవాలు లేదా వివాహ వ్యవస్థపై భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కావచ్చు. పెళ్లి చేసుకోవడం ఒక వ్యక్తిగత నిర్ణయమైనప్పుడు, పెళ్లి చేసుకోకపోవడం కూడా అంతే వ్యక్తిగత నిర్ణయంగా సమాజం గుర్తించాలి.
మారుతున్న యువత ఆలోచనలు
నేటి తరం యువకులు వివాహాన్ని కేవలం ఒక సామాజిక బాధ్యతగా కాకుండా, తమ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన నిర్ణయంగా చూస్తున్నారు. ఉద్యోగ భద్రత లేకపోవడం, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, ఇళ్ల అద్దెలు, అప్పులు, కుటుంబ పోషణ వంటి అంశాలు యువత నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కొంతమంది పురుషులు తమ కెరీర్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మరికొందరు ఒంటరిగా జీవించడంలోనే స్వేచ్ఛను, సంతృప్తిని కనుగొంటున్నారు. ఇంకొందరు సరైన భాగస్వామి దొరికే వరకు వివాహాన్ని వాయిదా వేస్తున్నారు. అయితే పెళ్లి పట్ల భయం లేదా ఆసక్తి లేకపోవడాన్ని అందరికీ ఒకే కారణంతో వివరించలేం. ప్రతి వ్యక్తి పరిస్థితి, అనుభవం, అభిప్రాయం భిన్నంగా ఉంటాయి.
గే పురుషుల జీవితాలకు సామాజిక అంగీకారం ఎప్పుడు?
పురుషుల వివాహం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గే పురుషుల జీవితాలను విస్మరించకూడదు. గే పురుషులకు కూడా ప్రేమ, అనుబంధం, జీవిత భాగస్వామ్యం, కుటుంబ అంగీకారం, గౌరవంతో జీవించాలనే ఆకాంక్షలు ఉంటాయి. అయితే అనేక కుటుంబాల్లో తమ లైంగిక అభిరుచిని బహిరంగంగా వ్యక్తపరచలేని పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. కుటుంబ ఒత్తిడి కారణంగా తమ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా మహిళను వివాహం చేసుకోవాల్సి వస్తుందనే భయం కొందరిలో ఉంటుంది. అలాంటి వివాహాలు సంబంధిత వ్యక్తులకే కాకుండా, వారి భాగస్వాములకు కూడా అన్యాయం చేసే ప్రమాదం ఉంది. గే పురుషులు తమ జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం, కలిసి జీవించడం, తమ సంబంధానికి కుటుంబం మరియు సమాజం నుంచి గౌరవం పొందడం వంటి అంశాలపై మనం మరింత సున్నితంగా చర్చించాలి.
భారతదేశ సుప్రీంకోర్టు 2023 అక్టోబర్లో స్వలింగ వివాహాలకు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపును కల్పించే విషయంలో ప్రస్తుత చట్టాల పరిధిలో జోక్యం చేసుకోలేదు. అయితే LGBTQ+ వ్యక్తుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, భాగస్వామిని ఎంచుకునే హక్కు, కలిసి జీవించే స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలకు సంబంధించిన రాజ్యాంగపరమైన ప్రాధాన్యతను గుర్తించింది. సమానత్వం గురించి మాట్లాడే సమాజం గే పురుషుల గౌరవప్రదమైన జీవితాలను కూడా చర్చలో భాగం చేయాలి.
పెళ్లయిన పురుషుల జీవితాల్లోనూ ఎన్నో సంఘర్షణలు
పెళ్లి చేసుకోని పురుషుల గురించి మాత్రమే కాదు, వివాహ బంధంలో కొనసాగుతున్న పురుషుల అనుభవాల గురించి కూడా మాట్లాడాలి. పెళ్లి చేసుకున్నంత మాత్రాన ప్రతి ఒక్కరికీ సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితం లభిస్తుందని చెప్పలేం. ఒకే ఇంట్లో, ఒకే కుటుంబంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ భార్యాభర్తల మధ్య భావోద్వేగ దూరం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు, పరస్పర అవగాహన లోపం, కుటుంబ సభ్యుల జోక్యం, బాధ్యతల పంపిణీ, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన విభేదాలు దాంపత్య జీవితంపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
కొంతమంది పురుషులు తమ సమస్యలను బయటపెట్టడానికి వెనుకాడుతుంటారు. కుటుంబాన్ని నడిపించాల్సిన వ్యక్తిగా తమ బలహీనతలను చూపకూడదనే భావన వారిని మౌనంగా ఉంచుతుంది. అయితే వైవాహిక జీవితంలోని సమస్యలను పురుషుల కోణంలో మాత్రమే చూడటం సరైనది కాదు. మహిళలు కూడా గృహ హింస, ఆర్థిక ఆధారపడటం, గుర్తింపు లేకపోవడం, గృహ బాధ్యతల అసమానత వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన వివాహ బంధం అనేది భార్య లేదా భర్తలో ఒక్కరు మాత్రమే త్యాగాలు చేయడం ద్వారా నిర్మించబడదు. పరస్పర గౌరవం, సమాన బాధ్యతలు, సంభాషణ, స్వేచ్ఛ, విశ్వాసం ద్వారానే బలపడుతుంది.
పురుషత్వానికి కొత్త నిర్వచనం అవసరం
సంప్రదాయ భావజాలంలో పురుషుడంటే కుటుంబాన్ని పోషించాలి, బాధ్యతలు మోయాలి, ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలి, భావోద్వేగాలను బయటపెట్టకూడదు అనే అంచనాలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఒక పురుషుడి విలువ అతని సంపాదనతోనో, వివాహ స్థితితోనో, కుటుంబ బాధ్యతలను ఎంతవరకు మోస్తున్నాడనే అంశంతోనో మాత్రమే నిర్ణయించకూడదు.
పెళ్లి చేసుకోని పురుషుడిని అసంపూర్ణుడిగా చూడకూడదు. పెళ్లయిన పురుషుడికి కూడా తన భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే హక్కు ఉండాలి. గే పురుషులు కూడా తమ జీవితాన్ని గౌరవంగా నిర్మించుకునే స్వేచ్ఛను పొందాలి.అబ్బాయిల పెంపకంలోనూ మార్పు రావాలి. చిన్నప్పటి నుంచే పరస్పర గౌరవం, సమ్మతి, భావోద్వేగ అవగాహన, సమాన బాధ్యతలు, ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాల విలువలను నేర్పించాలి.
భవిష్యత్తు అందరిదీ!
2026 అంతర్జాతీయ పురుషుల దినోత్సవం థీమ్ “The Future Is Everyone” – భవిష్యత్తు అందరిదీ అనే సందేశాన్ని అందిస్తోంది. ఈ సందేశం పురుషుల జీవితాలను, వారి వ్యక్తిగత ఎంపికలను, సంబంధాలను, మానసిక సంక్షేమాన్ని మరింత విస్తృతంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. ప్రతి పురుషుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఒత్తిడి లేని సమాజం కావాలి. పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే గే పురుషులు అవమానం, వివక్ష లేకుండా జీవించగల సమాజం కావాలి. వివాహ బంధంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న భార్యాభర్తలకు న్యాయమైన, అందుబాటులో ఉన్న మద్దతు వ్యవస్థలు ఉండాలి. కుటుంబాలు బలవంతం చేయడం కంటే వినడం నేర్చుకోవాలి. సమాజం తీర్పులు ఇవ్వడం కంటే అర్థం చేసుకోవాలి. సంబంధాలు ఆధిపత్యంపై కాకుండా పరస్పర గౌరవంపై నిర్మించబడాలి.
ఒక పురుషుడిని చూసి ఇకపై 'పెళ్లెప్పుడు చేసుకుంటావు?' అని మాత్రమే ప్రశ్నించే బదులు, 'నీ జీవితంలో సంతోషంగా ఉన్నావా? నీ నిర్ణయాలను గౌరవించే స్వేచ్ఛ నీకు ఉందా?' అని అడిగే సమయం వచ్చింది. ప్రతి పురుషుడి జీవిత లక్ష్యం పెళ్లి కావాల్సిన అవసరం లేదు. తన జీవితాన్ని తన ఎంపికలతో, గౌరవంతో, స్వేచ్ఛతో నిర్మించుకునే అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాలి. అదే అందరినీ కలుపుకొని వెళ్లే భవిష్యత్తుకు నిజమైన అర్థం.
– బోయపాటి విష్ణు తేజ, సామాజిక కార్యకర్త