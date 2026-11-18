Both opting for outfits by Indian designers: ముంబైలో జరిగిన ఎర్త్షాట్ ప్రైజ్ అవార్డు వేడుకల్లో కేట్ మిడిల్టన్, ప్రిన్స్ విలియం దంపతులు భారత డిజైనర్లు రూపొందించిన దుస్తుల్లో స్టైలిష్గా కనిపించారు. కేట్ ధరించిన మహిమా మహాజన్ రూపొందించిన ఎరుపు రంగు అనార్కలీతో ఈ వేడుకకు సాంప్రదాయ హుందాతనాన్ని తీసుకురాగా, విలియం మనీష్ మల్హోత్రా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన నలుపు రంగు బంద్గాలాలో క్లాసిక్గా కనిపించారు.
కేట్ ధరించిన పొడవాటి అనార్కలీ దాని గాఢమైన ఎరుపు రంగు, క్లిష్టమైన డిజైన్లతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ దుస్తుల నిండా సున్నితమైన బంగారు చుక్కల డిజైన్లు ఉన్నాయి. బిగుతుగా ఉండే పైభాగం విశాలమైన స్కర్ట్గా మారింది.మెడ, నడుము మరియు కఫ్ల వద్ద క్లిష్టమైన ఆకుపచ్చ, వెండి అలంకరణలు ఎరుపు రంగు దుస్తులకు భిన్నమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి. ఇక వేల్స్ యువరాణి తన అలంకరణను పొరలుగా ఉండే వజ్రాల నెక్లెస్, ప్రత్యేక చెవిపోగులను ధరించారు.
తన డ్రెస్కి మ్యాచింగ్ పర్స్ పట్టుకుని శిల్పంలా మెరిశారామె. ఇక వేల్స్ యువరాజు, మనీష్ మల్హోత్రా రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన నల్లటి బంద్గలాను ధరించారు. ఇది చక్కటి ఆకృతి,ఎత్తైన కాలర్, ముందు భాగం వరుసలో బటన్లతో క్లాసిలుక్ని అందించింది. దీనికి నల్లటి ఫ్యాంట్, ఫార్మల్ షూస్ జత చేశారు. 2016 తర్వాత మల్లీ ఇప్పుడే భారత్ పర్యటనకు వచ్చారు ఆ దంపతులు.
కాగా, ఈ కార్యక్రమానికి కరణ్ జోహార్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించారు. ఈ వేడుకలో ప్రకృతిని రక్షించడం, పరిరక్షించడం, పునరుద్ధరించడం, మన గాలిని శుభ్రపర్చడం, మహాసముద్రాలను పునరుజ్జీవింప చేయడం, వ్యర్థ రహిత ప్రపంచాన్ని నిర్మించడం, వాతావరణాన్ని సరిదిద్దడం, అనే ఐదు విభాగాలలో 15 మంది ఫైనలిస్టులను గుర్తించి వారిలో ఐదుగురిని విజేతలుగా ప్రకటిస్తారు.
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