ప్రతీకాత్మక చిత్రం
కఠినమైన వ్యాయామం లేదా వర్కవుట్ చేసిన కొన్ని గంటల తర్వాత కండరాలలో నొప్పి, బిగుతు రావడం చాలా సహజం. ఈ అలసట నుండి త్వరగా కోలుకోవడానికి ఐస్ బాత్లు, మసాజ్లు, కంప్రెషన్ దుస్తులు, వివిధ రకాల రికవరీ సప్లిమెంట్లను చాలామంది ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, వీటన్నింటికీ ఒకే స్థాయిలో శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయా?.. అంటే లేదనే చెప్పాలి. కాబట్టి మన శరీరానికి ఏ పద్ధతి ఎంతవరకు మేలు చేస్తుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఐస్ బాత్లు:
చల్లటి నీటిలో (సాధారణంగా 15 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో) కొంతసేపు గడపడాన్ని ఐస్ బాత్ అంటారు. వర్కవుట్ తర్వాత వచ్చే కండరాల నొప్పి, వాపు (ఇంఫ్లమేషన్)ను తగ్గించడంలో ఇది తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఐస్ బాత్లను తరచూ ఉపయోగించడం వల్ల, వ్యాయామం ద్వారా శరీరానికి కలిగే కొన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక అనుకూల మార్పులు తగ్గే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
కంప్రెషన్ దుస్తులు:
వ్యాయామం పూర్తయిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన కంప్రెషన్ దుస్తులు ధరించడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్గా మారింది. ఇవి కండరాలకు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. శారీరకంగా కోలుకోవడానికి ఇవి కొంతవరకు ప్రయోజనకరమని కొన్ని అధ్యయనాలు నిరూపించాయి.
మసాజ్ థెరపీ:
మసాజ్ చేయించుకోవడం వల్ల కండరాల బిగుతు తగ్గి, రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది. ఇది కండరాల నొప్పిని తగ్గించడమే కాకుండా, మానసికంగా, శారీరకంగా మంచి రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది.
రికవరీ సప్లిమెంట్లు:
వే ప్రోటీన్ : ఇది కండరాల ప్రోటీన్ నిర్మాణాన్ని ప్రేరేపించి, కండరాల పెరుగుదలకు, కణజాల పునరుద్ధరణకు బాగా తోడ్పడుతుంది.
టార్ట్ చెర్రీ జ్యూస్: ఇందులోని శక్తివంతమైన ‘పాలిఫినాల్స్’ ఇన్ఫ్లమేషన్, కండరాల నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
వీటిని ఖరీదైన సప్లిమెంట్ల రూపంలో మాత్రమే కాకుండా, మన దైనందిన ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు సహజ సిద్ధమైన సంపూర్ణ ఆహారం ద్వారా పొందడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.
ప్రాథమిక అలవాట్లే ప్రధానం
ఐస్ బాత్లు, కంప్రెషన్ దుస్తులు, మసాజ్లు వంటివి నొప్పి, అలసట నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని మాత్రమే ఇస్తాయి. కానీ, కండరాల పనితీరును పూర్తిస్థాయిలో తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ఈ క్రింది ప్రాథమిక సూత్రాలే అత్యంత కీలకమైనవి.
గాఢమైన నిద్ర: ప్రతి రాత్రి క్రమం తప్పకుండా 7 నుండి 9 గంటల నాణ్యమైన నిద్రపోవడం.
సరైన ప్రోటీన్: వర్కవుట్ పూర్తయిన తర్వాత 20 నుండి 40 గ్రాముల నాణ్యమైన ప్రోటీన్ తీసుకోవడం.
తగినంత కార్బోహైడ్రేట్లు: శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇచ్చే సరిపడా కార్బోహైడ్రేట్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం.
సమర్థవంతమైన శిక్షణ ప్రణాళిక:
శరీరాన్ని మించి తీవ్రంగా శ్రమ పడకుండా, కఠినమైన వ్యాయామ సెషన్ల మధ్య తగినంత విశ్రాంతి కేటాయించడం.
– సాక్షి స్పెషల్ డెస్క్