 జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ కుప్పకూలి డాక్టర్‌ మృతి | Video Assam doctor 47 collapses during gym workout | Sakshi
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జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ కుప్పకూలి డాక్టర్‌ మృతి

Aug 28 2026 9:03 PM | Updated on Aug 28 2026 9:18 PM

Video Assam doctor 47 collapses during gym workout

అసోంలోని నగావ్‌లో జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలడంతో 47 ఏళ్ల వైద్య కళాశాల ప్రొఫెసర్‌ మృతి చెందారు. నగావ్‌ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ హాస్పిటల్‌లో కమ్యూనిటీ మెడిసిన్‌ విభాగంలో అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్‌ షాహిన్‌ రెహ్మాన్‌ ఆగస్టు 27న రాత్రి 7.36 గంటల సమయంలో జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా స్పృహ కోల్పోయినట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో కనిపించింది.

రెహ్మాన్‌ను వెంటనే వైద్య చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అనంతరం ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఆయన మృతికి కచ్చితమైన కారణం ఇంకా అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో జిమ్‌లలో వ్యాయామం చేస్తూ పలువురు అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిన ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన జరిగింది.

జిమ్‌లో కుప్పకూలిన ఉత్తరాఖండ్‌ పోలీసు అధికారి
ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఉత్తరాఖండ్‌లోని చంపావత్‌ జిల్లాలో 38 ఏళ్ల స్పెషల్‌ ఆపరేషన్స్‌ గ్రూప్‌ అధికారి వ్యాయామం చేస్తూ కుప్పకూలి మృతి చెందారు. గిరీష్‌ భట్‌గా గుర్తించిన ఆ అధికారి శుక్రవారం స్థానిక జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జిమ్‌లో ఉన్నవారు ఆయనను సమీపంలోని ఖతిమాలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయన మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.

పుణెలో వ్యాయామం చేస్తూ వ్యక్తి మృతి
గత ఏడాది ఆగస్టు 2న పుణెలోని చించ్‌వాడ్‌ ప్రాంతంలో 37 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త మిలింద్‌ కులకర్ణి జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ కుప్పకూలారు. కులకర్ణి 6 నెలలుగా క్రమం తప్పకుండా జిమ్‌కు వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. వ్యాయామం చేస్తున్న సమయంలో కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని నీళ్లు తాగారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు కళ్లు తిరిగి కుప్పకూలారు. జిమ్‌ సిబ్బంది, అక్కడ ఉన్న ఇతరులు ఆయనను సమీపంలోని ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయన మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.

వ్యాయామం సమయంలో ఆకస్మిక మరణాలు
ఈ ఘటనలు వ్యాయామం చేస్తున్న సమయంలో లేదా వ్యాయామం చేసిన వెంటనే సంభవించే ఆకస్మిక మరణాలు. ముఖ్యంగా తక్కువ వయసున్నవారిలో ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామం చేయడం గుండె ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. దీర్ఘకాలంలో గుండె జబ్బుల ముప్పును ఇది తగ్గిస్తుంది.

అయితే, తీవ్రమైన వ్యాయామం అరుదైన సందర్భాల్లో తీవ్రమైన గుండె సంబంధిత సమస్యను ప్రేరేపించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారిలో లేదా తమకు అలాంటి సమస్య ఉందని తెలియని వారిలో ఈ ముప్పు ఉండవచ్చు. 

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