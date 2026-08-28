“వాళ్లను కొడతాం.. దెబ్బలు తింటారు”

ముంబై: మరాఠీ భాషా నిబంధనపై ఒత్తిడి పెంచుతూ మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన (ఎంఎన్ఎస్) నేత అమిత్ ఠాక్రే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. హిందీలో మాత్రమే మాట్లాడాలని పట్టుబట్టే ఆటోరిక్షా, ట్యాక్సీ డ్రైవర్లను కొడతామని ఆయన అన్నారు. ఎంఎన్ఎస్ అధినేత రాజ్ ఠాక్రే కుమారుడే అమిత్ ఠాక్రే అన్న విషయం తెలిసిందే.
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురువారం ఆటోరిక్షా, ట్యాక్సీ, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు పని నిర్వహణకు అవసరమైన మరాఠీ నేర్చుకునేందుకు ఏడాది సమయం ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయం తర్వాత అమిత్ ఠాక్రే స్పందించారు. డ్రైవర్ల సంఘాల ప్రతినిధులు మరింత సమయం కావాలని కోరారని ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తెలిపారు. ఈ రంగంలో వివిధ వయసులు, విద్యా నేపథ్యాలకు చెందిన వారు పనిచేస్తున్నారని వారు చెప్పినట్లు ఆయన వివరించారు.
దీంతో అమిత్ ఠాక్రే మాట్లాడుతూ.. ఆటోరిక్షా డ్రైవర్లు హిందీలో మాట్లాడుతున్నారని లేదా ప్రయాణికులతో దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఫిర్యాదులు వస్తే తమ పార్టీ చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. “ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ హిందీలో మాట్లాడుతున్నట్లు లేదా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు మా దృష్టికి వస్తే వాళ్లను కొడతాం. మీరు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే దెబ్బలు తింటారు. ప్రజలు ఉత్తరప్రదేశ్ భాషలోనే మాట్లాడాలని లేదా హిందీలోనే మాట్లాడాలని వారికి చెప్పకండి. మేం మరాఠీలో మాట్లాడతాం. అంతమాత్రం మీరు అర్థం చేసుకోండి” అని ఆయన అన్నారు.
పని నిర్వహణకు అవసరమైన మరాఠీ నేర్చుకునేందుకు ఏడాది అదనపు సమయం ఇచ్చిన నిర్ణయంపై ఫడ్నవీస్ను ఠాక్రే కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. రాబోయే ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన రాజకీయ ప్రయోజనాలకు మరాఠీ భాష కంటే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. “వారికి 10 సంవత్సరాల గడువు ఇవ్వండి. 15 సంవత్సరాల గడువు ఇవ్వండి. మరాఠీ భాషపై, మా రాష్ట్రంపై మీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో మేం అర్థం చేసుకున్నాం” అని ఆయన అన్నారు.
వేరే రాష్ట్రాల్లో చూడండి..
“మీరు గుజరాత్కు వెళ్లండి, పంజాబ్కు వెళ్లండి లేదా దక్షిణాదికి వెళ్లండి.. ప్రతిచోటా ప్రజలకు తమ సొంత భాషపై అనుబంధం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు వస్తున్నందున ఏడాది అదనపు గడువు ఇస్తున్నారు” అని ఠాక్రే అన్నారు. ఆటో, ట్యాక్సీ డ్రైవర్లకు మరాఠీ తప్పనిసరి చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై న్యాయపరమైన సవాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ ఏడాది అదనపు గడువు ఇచ్చారు. నలుగురు క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఈ ఆదేశాన్ని బాంబే హైకోర్టులో సవాలు చేశారు.
ఆటోరిక్షా, ట్యాక్సీ, యాప్ ఆధారిత క్యాబ్ డ్రైవర్లతో సహా వాణిజ్య ప్రయాణికుల వాహనాల డ్రైవర్లకు ఆగస్టు 12 నుంచి మరాఠీపై పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి చేస్తూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు రూపొందించింది. సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం, మరాఠీని పని నిర్వహణ స్థాయిలో ఉపయోగించగలమని నిరూపించలేని డ్రైవర్ల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనుమతిని 3 నెలల పాటు నిలిపివేయవచ్చు. నిబంధనలను పదేపదే ఉల్లంఘిస్తే వారి అనుమతులను శాశ్వతంగా రద్దు చేయవచ్చు.
ఈ నిబంధన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్ 14, 19, 21 కింద తమ ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘిస్తోందని హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. 1988 మోటార్ వాహనాల చట్టం ప్రకారం డ్రైవింగ్ లైసెన్సులకు ఎలాంటి భాషా నిబంధనను విధించలేదని, అందువల్ల ఈ నిబంధన ఆ చట్టం పరిధిని మించిపోయిందని పిటిషన్లో వాదించారు.