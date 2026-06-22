పర్యటన.. శ్రీలంక
అక్కడి వర్షపు చినుకులు ప్రకృతి రంగులను మరింత గాఢంగా మార్చేస్తాయి. ప్రతి అడుగులో పచ్చని వనాలు, మేఘాల చాటున కనిపించే కొండలు, అలల మధ్య నవ్వే తీరాలు.. కల కలిసిన దేశం శ్రీలంక. భారత దేశానికి దగ్గరగా ఉన్న ఈ చిన్న ద్వీప దేశం, మాన్ సూన్ సీజన్ లో ఒక కొత్త రూపం ధరిస్తుంది. ఒక వైపు సముద్ర అలలు, మరో వైపు టీ ప్లాంటేషన్స్, ఇంకొక వైపు ప్రాచీన దేవాలయాలు, కొలనియల్ వీధులు అన్నీ కలిసి ప్రయాణాన్ని గుర్తిండిపోయే అనుభవంగా మారుస్తాయి..
శ్రీలంక అనేది దక్షిణ ఆసియాలో హిందూ మహా సముద్రం మధ్య ఉన్న అందమైన ద్వీపదేశం. రాజధాని శ్రీ జయవర్ధనపుర కొట్టే కాగా, ఆ దేశ ఆర్థిక రాజధాని కొలంబో. వర్షాకాలంలో ముఖ్యంగా నైరుతీ, దేశ మధ్య భాగాలు పచ్చదనంతో మెరిసిపోతాయి. చిన్న దూరం ప్రయాణం చేస్తే బీచుల నుంచి హిల్ స్టేషన్ కి, అక్కడి నుంచి వైల్డ్ లైఫ్ ఫారెస్ట్ వరకు సీనరీ మారిపోవడం శ్రీలంక ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రత్యేకత.
గాలే ఫేస్ గ్రీన్..
కొలంబోలో ప్రయాణం మొదలైతే సముద్ర గాలి, మోడరన్ సిటీ రిథమ్ రెండూ కలిసి ఒక ఆహ్లాదకరమైన ఆరంభాన్ని ఇస్తాయి. గాలే ఫేస్ గ్రీన్ ప్రాంతంలో సాయంత్రం సమయంలో అలల మధ్య నడుస్తుంటే సమయం మెల్లగా సాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి గాలే ఫేస్ గ్రీన్ దిశలో వెళ్లినప్పుడు డచ్ ఫోర్ట్ మధ్య నడిచే ప్రతి వీధి చరిత్రని గుర్తుచేయడం మొదలు పెడుతుంది. ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్, స్టోన్ రోడ్స్, సముద్ర అలల మధ్య ఈ ప్రదేశం ఒక పెయింటింగ్లా ఉంటుంది.
కేండీ చేరిన వెంటనే పరిసరాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి. కొండల మధ్య ఉన్న ఈ నగరంలో మేఘాలు దిగివచ్చినట్టు ఉంటాయి. టెంపుల్ ఆఫ్ టూత్ చుట్టూ ఉన్న ప్రశాంతత యాత్రకు మరో అర్థం ఇస్తుంది. సరస్సు పక్కన సాయంత్రం నడిచే సమయం చాలా మధురంగా అనిపిస్తుంది.
నువారా ఎలియాకి చేరిన తరువాత టీ ప్లాంటేషన్స్ మధ్య వెళ్తున్న రైల్ జర్నీ ఒక సినిమా సీన్ లా ఉంటుంది. పచ్చని టీ తోటలు, చిన్న చిన్న జల΄ాతాలు, మేఘాల మధ్య కనిపించే స్టేషన్స్ ప్రతి నిమిషం కెమెరాలో కాకుండా మనసులో నిలిచిపోయే దృశ్యాలుగా మిగిలిపోతాయి.
ఎల్లాలో నైన్ ఆర్చ్ బ్రిడ్జి దగ్గర రైలు మెల్లగా వెళ్తుంటే ఈ శబ్దం మధ్య ప్రకృతి ఒక సంగీతం వినిపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. లిటిల్ ఆడమ్స్ పీక్పై గాలి నిలబడి చూస్తే మేఘాల కింద ప్రపంచం వెలుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. యాలా నేషనల్ ΄ార్క్లో ప్రకృతి ఇంకో రూపం కనిపిస్తుంది. అడవి మధ్య సఫారీ చేస్తూ జింకలు, ఏనుగులు, పక్షులను చూడటం ప్రయాణానికి ఇంకో అనుభవం కలిగిస్తుంది.
ఎలా వెళ్లాలి?
హైదరాబాద్ నుండి కొలంబోకి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్, వన్ స్టాప్ ఫ్లైట్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. సుమారు రెండు నుండి నాలుగు గంటల ప్రయాణం తరువాత సముద్రం మధ్య ఉన్న ఈ ఐలాండ్ని చేరుకుంటారు. ఎయిర్పోర్టు నుండి బయటకి వచ్చిన వెంటనే తేమతో కూడుకున్న గాలి, కొబ్బరి చెట్లు, సముద్ర వాసనలు లంకకి స్వాగతం చెబుతాయి.
విజయవాడ నుంచి ప్రయాణం చేయాలి అనుకునే వారు హైదరాబాద్ లేదా చెన్నై నుంచి కొలంబోకి విమానంలో చేరుకోవచ్చు. ఫ్లైట్ జర్నీ చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల వీకెండ్ హాలిడేస్ని కలుపుకుని కూడా మంచి మాన్ సూన్ వెకేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
శ్రీలంకలో రైల్ జర్నీలు కూడా ఈ యాత్రలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. కేండీ నుంచి ఎల్లా వరకు వెళ్లే ట్రైన్ రూట్ ప్రపంచంలో అందమైన రైల్వే జర్నీస్లో ఒకటిగా అనిపిస్తుంది. విండో పక్కన కూర్చొని బయటి ప్రకృతిని చూస్తూ వెళ్తే దూరం అనేది పెద్ద భాగంగా అనిపించదు.
ఎక్కడ ఉండాలి?
కొలంబోలో బీచ్ ఫేసింగ్ హోటల్స్ నుంచి బోటీక్ స్టేస్ వరకు అనేక ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. గాలేలో కాలనియల్ స్టైల్ హెరిటేజ్ హోటల్స్ అనేవి ఓల్డ్ వరల్డ్ చార్మ్ని అందిస్తాయి. కేండీలో లేక్ వ్యూ రిసార్ట్స్ ప్రశాంతతని కలిగిస్తాయి. నువారా ఎలియాలో బ్రిటిష్ స్టైల్ కాటేజీలు, టీ ఎస్టేట్ బంగ్లాల్లో ఉండటం ఒక నాస్టాల్జిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్లా ఉంటుంది. ఎల్లాలో కొండల మధ్య ఉన్న ఎకో స్టేస్లో ప్రతి ఉదయం మేఘాల మధ్య కాఫీ తాగడం మర్చిపోలేని జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది.
ఏం తినాలి?
శ్రీలంక రుచులు మన సౌత్ ఇండియా ఫ్లేవర్స్కి దగ్గరగా ఉన్నా వాటి స్పెషాలిటీ వాటిదే. రైస్, కర్రీ ప్రతి భోజనంలో ఒక కొత్త కాంబినేషన్ ఇస్తుంది. హాపర్స్, స్ట్రింగ్ హాపర్స్, కొట్టు రోటి, పోల్ సంభోల్, ఫిష్ కర్రీ, కోకోనట్ కర్రీస్ రుచులు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. సాయంత్రం ఒక హాట్ సిలోన్ టీతో మేఘాలు చూస్తూ గడిపే నిమిషాలు ప్రయాణంలో అత్యంత మధురమైన జ్ఞాపకాలుగా
మిగిలిపోతాయి.
ఆసక్తికరమైన విషయాలు..
శ్రీలంకని పర్ల్ ఆఫ్ ది ఓషియన్, భారత దేశపు కన్నీటి బిందువు అని కూడా పిలుస్తారు.
కేండీ నుంచి ఎల్లా రైల్వే జర్నీ ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన ట్రైన్ జర్నీ రూట్స్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
సీలోన్ టీ అనే పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రీలంక టీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది.
యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అనేక సంఖ్యలో ఉన్న దేశాల్లో శ్రీలంక కూడా ఒకటి.
మాన్ సూన్ సీజన్ లో టీ ప్లాంటేషన్స్, వాటర్ఫాల్స్, అడవులు మరింత పచ్చగా కనిపిస్తాయి.
యాత్ర బడ్జెట్ వివరాలు..
హైదరాబాద్ నుండి 5 రోజుల శ్రీలంక మాన్ సూన్ ట్రిప్కి బడ్జెట్ ప్యాకేజీ సుమారు రూ.45,000 నుండి రూ.60 వేల మధ్య ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ ట్రిప్ రూ.65 వేల నుండి రూ.90 వేల వరకు ఉంటుంది. ప్రీమియం ఎక్స్పీరియెన్స్ రిసార్టులు, ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కలిపి రూ.1.10 లక్షల వరకు పైకి వెళ్లవచ్చు.
విజయవాడ నుండి ప్రయాణం చేస్తే హైదరాబాద్ లేదా చెన్నై కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ బట్టి కొంచెం ట్రావెల్ కాస్ట్ మారవచ్చు. స్టే చార్జీలు బడ్జెట్ హోటల్స్లో రాత్రికి రూ.2,500 నుండి మొదలై ప్రీమియం రిసార్టులు రూ.15 వేలు లేదా దానికన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫుడ్ రోజుకు సుమారు రూ.1,000 నుంచి రూ.2,000 మధ్య సరిపోతుంది. లోకల్ సైట్ సీయింగ్ ప్యాకేజీలు, సీనిక్ ట్రైన్ జర్నీలు, వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీ, టీ ఎస్టేట్స్ ఎక్స్పీరియెన్స్ని కలిపి కంప్లీట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ఇండియన్ ΄ాస్పోర్ట్ హోల్డర్స్కి శ్రీలంక ఎంట్రీ కోసం వీసా అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రానిక్ ట్రావెల్ ఆథరైజేషన్ ద్వారా ముందుగా అప్లై చేసుకుని ప్రయాణం ప్లాన్ చేసుకోవడం సులభం.
ఏం చూడాలి?
శ్రీలంకాలో ప్రతి రోజు ఒక కొత్త రంగులో ప్రారంభం అవుతుంది. ఒక రోజు సన్ రైజ్ బీచ్పై కనిపిస్తుంది. మరొక రోజు టీ ప్లాంటేషన్స్ మధ్య మేఘాలు దిగివస్తాయి. ఇంకొక రోజు పురాతన ఆలయాల గంటల నాదం వినిపిస్తుంది. సముద్రంపై సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం చూస్తుంటే ఆ వెలుగు నీళ్లపై పడిన ప్రతి నిమిషం ఒక పెయింటింగ్లా మారిపోతుంది.
వేల్ వాచింగ్ సీజన్ లో మిరిస్సా దగ్గర సముద్రంపై వెళ్తుంటే ప్రకృతి విస్తృత రూపం కనిపిస్తుంది. టీ ఫ్యాక్టరీ విజిట్లో ఒక కప్ సిలోన్ టీ వెనుక ఉన్న కష్టం తెలుస్తుంది.
లోకల్ మార్కెట్లో రంగురంగుల పండ్లు, మసాలాలు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మధ్య నడుస్తుంటే లంక జీవనశైలిని పూర్తిగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆయుర్వేద వెల్నెస్ ఎక్స్పీరియెన్సెస్, సీనిక్ ట్రైన్ రైడ్, బీచ్ వాక్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీలు, టీ ఎస్టేట్ మార్నింగ్ వాక్స్ ఇవన్నీ ఈ యాత్రని పూర్తి చేస్తాయి. – ఎం.జి. కిశోర్, ప్రయాణికుడు