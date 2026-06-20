 కప్ప బావ.. మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌! | Success Through United Effort Kids Special And Short Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కప్ప బావ.. మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌!

Jun 20 2026 1:49 PM | Updated on Jun 20 2026 1:49 PM

Success Through United Effort Kids Special And Short Story

కథ

కిడ్స్ స్పెషల్‌

టపటప వాన మొదలవగానే చింతచెట్టు కింద కప్ప బావ గొంతు సవరించుకున్నాడు. ‘బెక బెక బేక్‌’ అని పాట అందుకున్నాడు. ఆ శబ్దానికి నిద్రపోతున్న చీమల దండు ఉలిక్కిపడి బయటకొచ్చింది.

‘ఏంటి బావా ఈ గోల? అసలుకే మా పుట్టలోకి నీళ్లు ఎక్కడ వస్తాయోనని భయపడి చస్తుంటేను’ అని విసుక్కున్నాయి.
కప్ప బావ సిగ్గుపడ్డాడు. ‘సారీ చీమ పిల్లలూ. వాన వస్తే నాకు పాడాలనిపిస్తుంది’ అన్నాడు.

అప్పుడే నత్త గారు నెమ్మదిగా వచ్చారు. ‘బావా, నీ పాట బాగుంది కానీ ఒక్కడివే పాడితే ఎలా? మనమంతా కలిసి పాడుదాం’ అన్నారు.
వాన జోరందుకుంది. కప్ప బావ ‘బెక బెక’ డ్రమ్స్‌ వాయించాడు. నత్తగారి షెల్‌ మీద టపటపా పడ్డ వాన చినుకులు రిథమ్‌ ఇచ్చాయి. చీమలు క్యూ కట్టి ‘టిక్‌ టిక్‌’ అని చప్పట్లు కొట్టాయి. మిణుగురు పురుగులు లైటింగ్‌ ఇచ్చాయి. ఆ మ్యూజిక్‌ విని ఊరి పిల్లలంతా కిటికీల్లోంచి తొంగి చూశారు.

‘అరే, వానలో బ్యాండ్‌’ అని చప్పట్లు కొట్టారు. కాసేపటికి వాన తగ్గింది. చీమల పుట్ట సేఫ్‌. అందరూ హ్యాపీ. కప్ప బావ అన్నాడు, ‘చూశారా, ఒక్కడి గోల అందరికీ విసుగు. అందరూ కలిస్తేనే అది పండగ.’

ఆ రోజు నుంచి చింతకుంట పల్లెలో వాన పడిందంటే చాలు కప్ప బావ బ్యాండ్‌ మొదలయ్యేది. పిల్లలంతా కిటికీ దగ్గర కూర్చుని వింటూ కబుర్లు చెప్పుకునేవారు.
నీతి: కలిసి చేస్తే ఏ పనైనా పండగే, కష్టమైనా ఇష్టమవుతుంది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘నాగబంధం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా డే వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ (ఫొటోలు)
photo 4

‘నాగబంధం’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : చూడ చక్కగా..అబ్బుర పరిచే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
Swargapuri Cremation Manager Reveals Shocking Facts About Sai Krishna Case 1
Video_icon

ఆ రోజు జరిగింది ఇదే.. స్వర్గపురి శ్మశానవాటిక నిర్వాహకుడు

Nandigam Suresh On Kranthi Kumar Case Chandrababu Conspiracy Politics 2
Video_icon

మాట్లాడితే లోపల వేసి చంపేస్తాం..! గ్యాంగ్ కు గ్యాంగ్ స్టర్..
YS Jagan Greets President Droupadi Murmu on Her Birthday 3
Video_icon

రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు YS జగన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
Actress Sonali Bendre Re Entry In Tollywood 4
Video_icon

23 ఏళ్ల తర్వాత టాలీవుడ్ లో సోనాలి బింద్రే సందడి..!
Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy Satirical Comments on MLA Prashanthi Reddy 5
Video_icon

నేను ఏం తప్పు మాట్లాడాను చెల్లెమ్మా నాపై దాడికి ప్రయత్నిస్తావా..!?
Advertisement
 